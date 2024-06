Ivan Rota per Dagospia

diletta leotta

Domani 22 giugno Diletta Leotta convolerà a nozze con Loris Karius, suo compagno da un paio d'anni e padre di sua figlia Aria. Il matrimonio si terrà in Sicilia, terra natale della conduttrice. Più precisamente a Vulcano perché, come spiegato da Diletta a Domenica In: "La prima volta che ci andai, dissi "io mi sposerò qua".

Centosessanta gli ospiti. Tra questi molti volti noti come Elodie (che canterà per gli sposi), Chiara Ferragni (avvistata questa mattina a Catania), Rossella Fiamingo, Eleonora con la sorella Barbara Berlusconi, l'ex Velina di Striscia la notizia Elena Barolo. E poi Roberta Sinopoli, partita per la Sicilia senza Claudio Marchisio, "con la speranza che il marito ammalato domani la raggiunga"

Il senso di colpa di Wanda Nara per Maxi Lopez all’inizio della relazione di lei con Mauro Icardi: "Piangevo così tanto che pensavo che anche Mauro mi avrebbe lasciato. Chiedevo a Maxi di innamorarsi di qualcuno. Mauro se ne è sempre fregato. Mi diceva che ero una stupida, che Maxi era felice, single, faceva festa. Il giorno in cui Maxi ha formato una famiglia ho provato un sollievo totale”

re felipe di spagna

Più che una promessa, una minaccia: Lory Del Santo ha annunciato che girerà una nuova serie della serie di cult The Lady che vedeva come protagonisti ragazzotti e tronisti vari, tipo Costantino Vitagliano, che non sapevano recitare. Lory è, oggi come allora, sceneggiatrice, regista e anche montatrice.

Emozionatissimo Giulio Base, direttore del Torino Film Festival, nel premiare Abel Ferrara, uno dei suoi miti, al Filming Italy Sardegna Festival organizzato da Tiziana Rocca. Con Ferrara, Harvey Keitel con cui fu artefice del successo di Il Cattivo Tenente.

Vintage: pochi lo sanno, ma Marilyn Monroe erano l'una la migliore amica dell'altra, un esempio di amicizia tra donne famose che ha finito per rappresentare un grande passo verso l’integrazione razziale in America. Un giorno Monroe riceve la notizia che alla sua artista preferita è stata sbarrata la prossibilità di cantare al night Mocambo perché di colore.

wanda nara

Marilyn telefona personalmente al manager del locale. Alla fine giungono a un accordo i cui termini sono: “Okay, fai esibire Ella Fitzgerald nel tuo locale, e io mi impegno a sedere nella prima fila ogni sera, per una settimana”. Marilyn ha vinto e ha mantenuto la promessa.

Anche loro, dalla Rai in the Sky. Maria Chiara Giannetta e Luca Argentero sono i protagonisti di due nuove serie di Sky nella stagione 2024/2025. Giannetta é Rosa Valera, un agente sotto copertura, Argentero lo vedremo come avvocato Ligas. La Rai ora punta su Serena Autieri e Luca Barbareschi. Buona fortuna. E Pino Strabioli conduce il Premio Strega con Geppi Cucciari.

rossella fiamingo

É tornata Elena Sofia Ricci sul set di Che Dio ci Aiuti 8 insieme a Francesca Chillemi. “Suor Angela” ammira la sua erede “Suor Azzurra”, ma la sua presenza non sarà più fissa nel cast. Solo un cameo.

Su Prime Video sbarca “Maschile Plurale”, il sequel di “Maschile Singolare”, commedia LGBTQ. Nel cast Michela Giraud, Giancarlo Commare e Gianmarco Saurino che é stato il più virale, fotografato e osannato al Pride dopo Annalisa. Ha cantato e ballato su un carro del corteo.

Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio dicono vorrebbero nel cast Cristina Plevani, la indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality.

corona belen

E, a proposito di Grande Fratello, l’ex concorrente Floriana Messina si è sposata. L’ influencer seguita da oltre 700mila follower, ha sposato Diego Loasses, imprenditore e calciatore. La cerimonia in Costiera Amalfitana. Tra gli amici Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.

L’ex gieffina Antonella Fiordelisi ci sorprende: lei che va a studiare in accademia perché di fermarsi per andare al mare in piscina non ne ha proprio intenzione. Prima il dovere e poi il piacere. Ma che le succede?

La ballerina di Amici, Giulia Stabile nelle ultime ore ha condiviso sui social un articolo che parla del presunto flirt con Manu Rios, il bonazzo attore di Élite. Ha smentito la frequentazione ammettendo, però, che non le dispiacerebbe uscire con l'attore. "Ma magari" ha detto.

Francesca Chillemi e Stefano Rosso: uniti per superare la crisi, o almeno pare. Nonostante c’è chi ha dato la loro coppia come già scoppiata, parlando addirittura di nuovi amori, tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso la parola fine pare non sia stata ancora scritta. Vedremo.

chiara frattesi

Giuseppe Cruciani chiede a Fedez (che ha aperto un profilo di Only Fans) tirando in ballo il libro di Selvaggia Lucarelli, Il Vaso di Pandoro: “…ho anche pensato mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli”. E il rapper: “… adesso che mi hai dato l’idea sulla Lucarelli ora faccio anche quello“.

Dopo le profezie, i pareri di Fabrizio Corona su Stefano De Martino: “Stefano è uno che sa fare tutto, canta, balla conduce, fa spettacoli e quindi è uno capace. Poi è ovvio che deve ringraziare me perché sono finito in galera e Belen ha scelto lui, Emma deve ringraziare Stefano che ha scelto Belen. Tutto quel meccanismo che si è creato. Belen ha dato un’opportunità devastante a Stefano”.

elodie chiara ferragni belen stefano de martino barbara berlusconi antonella fiordelisi wanda nara wanda nara copia chiara frattesi 3