CHE CI FA ORA LA RAI CON CATTELAN? - L’EX CONDUTTORE DI 'X-FACTOR' APPRODA SU NETFLIX CON “UNA SEMPLICE DOMANDA”, UN "DOCU-SHOW" PRODOTTO DA FREMANTLE. LE RIPRESE SONO IN CORSO E IL DEBUTTO È PREVISTO A FINE DEL 2021 - PRIMA O DOPO LA MESSA IN ONDA DELLA TRASMISSIONE IN PRIME TIME SU RAI1, RIVELATA DA DAGOSPIA? – VIDEO

ALESSANDRO CATTELAN UNA SEMPLICE DOMANDA

ALESSANDRO CATTELAN LASCIA SKY E SBARCA IN RAI: PER LUI UN PROGRAMMA IN PRIME TIME SU RAI1 PRODOTTO DAL GRUPPO FREMANTLE

COME DAGO-ANTICIPATO, CATTELAN LASCIA SKY, MA RADDOPPIA: NON SOLO LA TRASMISSIONE IN PRIME TIME SU RAI1, MA ANCHE UNA SERIE SU NETFLIX – IL PROGRAMMA SI CHIAMERÀ “DA GRANDE” E DOVREBBE ANDARE IN ONDA A MAGGIO, MENTRE SUL PROGETTO PER LA PIATTAFORMA DI STREAMING NON CI SONO ANCORA DETTAGLI, SOLO CHE DOVREBBE ESSERE PRODOTTO ANCHE QUELLO DA “FREMANTLE”

alessandro cattelan una semplice domanda cartelloni

Tv: Cattelan approda su Netflix con 'Una semplice domanda'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Alessandro Cattelan approda su Netflix: si intitola 'Una semplice domanda' il docushow in otto puntate, prodotto da Fremantle, di cui Cattelan è autore e protagonista, che porterà l'ex conduttore di X Factor sulla piattaforma.

Le riprese sono attualmente in corso e il debutto è previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. L'idea di questo nuovo show nasce in una sera d'estate da una riflessione di Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina: "Papà, come si fa a essere felici?".

alessandro cattelan una semplice domanda 5

"Sai, essere felici...ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una semplice domanda?".

Ed è proprio la ricerca della risposta a questa domanda, 'come si fa ad essere felici?', al centro di questo percorso alla scoperta degli elementi necessari per ottenere la formula perfetta per la felicità. Per realizzare il suo scopo Cattelan viaggerà, in Italia e all'estero, intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione.

alessandro cattelan una semplice domanda 4

Un tema diverso per ogni puntata. Interviste, esperienze e riflessioni tenute insieme da un linguaggio visivo che spazia nei generi, dal docu al filmico passando per il real, dando un carattere identificativo ai diversi approcci narrativi, con uno stile omogeneo ed unico.

alessandro cattelan una semplice domanda 2

Netflix lancia il programma di Cattelan con un'operazione di marketing a Roma e Milano. Dalla sera del 9 maggio in piazza Campo de' Fiori a Roma e in piazza San Babila a Milano campeggiano due led wall con la frase 'Spoiler Alert': da questa mattina le schermate si sono riempite a suon di tweet con l'hashtag #unasemplicedomanda, il titolo del docushow, fino a rivelare adesso il volto del conduttore.

