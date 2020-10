CHE CI FACEVA DILETTA LEOTTA NELLO STUDIO T DI BORGO PIO, A ROMA? – ALLA TETTONICA CONDUTTRICE DI DAZN NON BASTANO TV, SPOT PUBBLICITARI, COPERTINE DI RIVISTE DI GOSSIP: VUOLE FARE CARRIERA ANCHE NEL CINEMA - “DIVETTA” SAREBBE STATA SCELTA DA ALESSANDRO SIANI COME CO-PROTAGONISTA PER IL SUO PROSSIMO FILM. PER UNA VOLTA HA PROVATO A NON DARE NELL’OCCHIO, MA È STATA PIZZICATA DA “LEGGO”

Emiliana Costa per www.leggo.it

diletta leotta arriva allo studio t di borgo pio 3

Ciak Leotta. Dopo la radio, la conduzione di programmi sportivi e la partecipazione al Festival di Sanremo, per Diletta Leotta si spalancano le porte del cinema. Pare, infatti, che il regista e attore Alessandro Siani l'abbia scelta come coprotagonista per il suo prossimo film. Una grande produzione che uscirà nelle sale a Natale 2021.

Le riprese inizieranno già tra qualche settimana. Così, Siani l'avrebbe chiamata a Roma per provinarla in uno studio vicino a San Pietro. Ieri, poco prima delle 16, i fotografi di Leggo (AGENZIA TOIATI) hanno "pizzicato" la conduttrice di Dazn proprio mentre scendeva da un'auto ed entrava nello Studio T di Borgo Pio.

diletta leotta arriva allo studio t di borgo pio 1

Per non dare nell'occhio, Diletta Leotta indossava una t-shirt bianca, jeans, stivali e un paio di occhialoni neri. Non sono passati inosservati i faldoni che teneva in mano. I copioni?

Insomma, Diletta non si annoia. In questi giorni, è tornata sulle pagine dei rotocalchi per il presunto ritorno di fiamma con il pugile e concorrente di Ballando con le Stelle, Daniele Scardina. I due - che si erano lasciati lo scorso luglio dopo un anno d'amore - sono stati avvistati insieme all'uscita di un hotel. E proprio nella puntata di sabato scorso del programma di Rai1, Scardina aveva commentato: «È amore quello che provo». Sarà... Ma ora lei è impegnata con il grande schermo.

diletta leotta foto mezzelani gmt 005

diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 12 diletta leotta diletta leotta diletta leotta in quarantena diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto DANIELE SCARDINA KING TORETTO E DILETTA LEOTTA DILETTA LEOTTA A CENA FUORI diletta leotta diletta leotta diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 10 diletta leotta balla il tango 10 daniele scardina 6 diletta leotta DILETTA LEOTTA diletta leotta con fratello e genitori diletta leotta natale DILETTA LEOTTA CRISTIANO RONALDO diletta leotta diletta leotta foto mezzelani gmt006 diletta leotta foto mezzelani gmt029 diletta leotta diletta leotta diletta leotta federico balzaretti meme diletta leotta 12 diletta leotta foto mezzelani gmt026 diletta leotta foto mezzelani gmt026 diletta leotta foto mezzelani gmt030 DILETTA LEOTTA diletta leotta balla il tango 11 DILETTA LEOTTA ELODIE diletta leotta

diletta leotta foto mezzelani gmt 011 diletta leotta foto mezzelani gmt 010 diletta leotta foto mezzelani gmt 012 diletta leotta foto mezzelani gmt 004 diletta leotta foto mezzelani gmt 003 diletta leotta foto mezzelani gmt 001

diletta leotta cover diletta leotta arriva allo studio t di borgo pio 4 diletta leotta diletta leotta arriva allo studio t di borgo pio diletta leotta arriva allo studio t di borgo pio 2