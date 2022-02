CHE FIGURACCIA CHE HA FATTO LA RAI: SE L'E' FATTA ADDOSSO PER LA LETTERINA DELL'AVVOCATO DI…ELETTRA LAMBORGHINI - LO STOP DELL'INTERVISTA ALLA CANTANTE, CHE DOVEVA ANDARE IN ONDA NELLA PRIMA PUNTATA DELLA NUOVA STAGIONE DI "BELVE", E' UN AUTOGOL PER IL SERVIZIO PUBBLICO CHE SI MOSTRA PAVIDO - E INFATTI LA CONDUTTRICE, FRANCESCA FAGNANI, VA IN DIREZIONE OPPOSTA: "NOI NON ABBIAMO SBAGLIATO NULLA. MA LEI HA CHIESTO DI SISTEMARE DUE-TRE DOMANDE CHE NON LE ERANO PIACIUTE. SECONDO ME HA SBAGLIATO. DEVO DIRE CHE È PROPRIO MAL CONSIGLIATA…"