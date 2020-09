CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! – PARE CHE "LA REPUBBLICA", SECONDO QUANTO SCRIVE GIANLUCA ROSELLI SUL "FATTO QUOTIDIANO", SIA «IN CALO DI COPIE DA QUANDO È ARRIVATO IL NUOVO PADRONE, LA FCA DI JOHN ELKANN, E IL NUOVO DIRETTORE MAURIZIO MOLINARI». DAL VERBO AL SINGOLARE SI DEVE DEDURRE CHE ELKANN E MOLINARI SONO QUASI COME LA SANTISSIMA TRINITÀ: DUE PERSONE E UNA SOLA SOSTANZA

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti”

e pubblicato da “Italia Oggi” (http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Immagini dal Domani. Pagina 2: Nicola Zingaretti con la mascherina. Pagina 3: Nicola Zingaretti senza mascherina (e anche, per pudore, senza nome nella didascalia), che guarda Nicola Zingaretti a pagina 2.

Ricordano un famoso racconto di Gandolin (alias Luigi Arnaldo Vassallo), che 140 anni fa – quindi ieri, non domani – fondò Il Capitan Fracassa, giornale satirico-letterario: la fidanzata spediva un suo ritratto in cui teneva in mano la foto del fidanzato, lui ricambiava facendosi immortalare mentre esibiva l’immagine dell’amata, la quale a sua volta metteva in mostra la faccia del promesso sposo, il quale... E così via. Che ridere.

stefano feltri carlo de benedetti

Dopo essersi cimentata nel ballo in tv, Nunzia De Girolamo si esibisce nella narrativa sulla Stampa. L’ex ministro delle Politiche agricole scrive: «Caro direttore, era un’estate calda, passata tra le campagne sannite e la città capoluogo a rincorrere le lucciole all’imbrunire».

nunzia de girolamo a ballando con le stelle 1

Né lei né il direttore né chi ha messo in pagina l’articolo si sono accorti che le lucciole sono visibili soltanto quando l’imbrunire si è concluso, cioè con il buio. Che in redazione dev’essere pesto. In particolare, De Girolamo da ministro non ha frequentato con profitto i campi.

i piedi di nunzia de girolamo su wikifeet

Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano c’informa che «su La7 l’inviato di Mentana e il ri-presidente Toti trangugiano in piedi dei panzotti su un terrazzo». I pansotti e la salsa di noci si rivoltano nel piatto.

GIOVANNI TOTI FESTEGGIA LA VITTORIA CON UN PIATTO DI PANSOTI

La Stampa dedica un editoriale al sacrificio di don Roberto Malgesini, brutalmente ucciso a Como da un immigrato tunisino irregolare. Ecco alcuni passaggi: «Ieri l’elemosiniere pontificio ha portato in regalo un rosario inviato appositamente da Papa Francesco».

Konrad Krajewski e i poveri al mare

«Una coroncina del tutto particolare, di perla, l’elemosiniere don Konrad l’ha consegnata personalmente e in forma privata, trasferendosi a Regoledo di Cosio, alla mamma e al papà di don Roberto». «Don Konrad ha baciato le mani della mamma a nome del Papa».

konrad krajewski 2

«L’elemosiniere ha portato il saluto e l’abbraccio fraterno del Santo Padre». «Se non si presenterà nessuno, andrà l’elemosiniere». Il «don Konrad» in questione è il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa. L’articolo era firmato da Konrad Krajewski. O si trattava di un omonimo oppure dell’elemosiniere che parlava di sé in terza persona come Giulio Cesare.

JOHN ELKANN MAURIZIO MOLINARI

«È di questi giorni la notizia che l’Antitrust ha comminato a Poste italiane una megamulta salatissima», scrive Luciano Quarta sulla Verità. Primo: se è salatissima, è di sicuro mega. Secondo: le sanzioni si irrogano. Sono i codici che le comminano per i trasgressori.

Pare che La Repubblica, secondo quanto scrive Gianluca Roselli sul Fatto Quotidiano, sia «in calo di copie da quando è arrivato il nuovo padrone, la Fca di John Elkann, e il nuovo direttore Maurizio Molinari». Dal verbo al singolare si deve dedurre che Elkann e Molinari sono quasi come la Santissima Trinità: due persone e una sola sostanza.

tampone

Il supplemento Beauty del Corriere della Sera dedica un servizio ai (quasi) 110 anni della Nivea. Il titolo recita: «La signoa delle creme punta sulla trasparenza». O la ricavano dalla quinoa oppure alla signora manca una «r».

Dalla Libertà: «Aumentano i contagiati ma con i test raddoppiati». Beh, ma allora che cosa si aspetta a dimezzare o ad azzerare i tamponi? Salvo intese.

Don Fortunato Di Noto in un’intervista a Libero rivela che la sua associazione Meter Onlus «ha denunciato a diverse polizie nel mondo, anche quella italiana, dal 2003 al 2019 l’attivazione di 174.731 links puri di pedopornografia». Chissà quelli depravati.