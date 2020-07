CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI – L’AUTONOMIA È FATTA. IL VENETO NON È PIÙ ITALIA: NELL’ORDINANZA EMESSA DALLA GIUNTA PER FISSARE MISURE URGENTI PER L’EMERGENZA COVID SI PREVEDE L’ISOLAMENTO IN CASO DI INGRESSO O RIENTRO DA PAESI DIVERSI DA QUELLI ALL’ALLEGATO 1. LE NAZIONI ELENCATE SONO 36. AL DICIOTTESIMO POSTO SI LEGGE “ITALIA”…

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

L’ordinanza numero 64 del 6 luglio 2020, emessa dal presidente della Giunta regionale del Veneto, fissa «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19».

Fra queste, «l’isolamento fiduciario per 14 giorni» in caso di «ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1».

Le nazioni elencate nell’allegato sono 36. Al diciottesimo posto si legge «Italia». L’autonomia è fatta. Il Veneto non è più in Italia. Viva san Marco! Viva la Serenissima!

«“Un miliardo di bond legati alla ’ndrangheta”», titola Il Fatto Quotidiano, citando il Financial Times.

Bond significa «titolo obbligazionario». Si sta parlando di 1 miliardo di titoli o di titoli per un ammontare di 1 miliardo?

Vediamo se il testo svela l’arcano: «Secondo una inchiesta di Miles Johnson del Financial Times, investitori internazionali avrebbero comprato obbligazioni per un totale di un miliardo garantite da società di facciata, sospettate di essere collegate a cosche della ’ndrangheta».

Quindi il titolo doveva essere questo: «“Bond per un miliardo legati alla ’ndrangheta”». Poiché il servizio arriva da Londra, resta da capire se si tratti di 1 miliardo di sterline o di 1 miliardo di euro. That’s the press, baby.

Nell’anonima cronaca delle esequie di monsignor Georg Ratzinger, riferendosi alle parole di Benedetto XVI lette dal suo segretario, l’arcivescovo Georg Gänswein, L’Osservatore Romano nel citare il celebre motto latino «Cor ad cor loquitur», coniato dal cardinale John Henry Newman, oggi santo, riporta un inesistente «loquitor».

E per par condicio sbaglia anche la parola tedesca «Domkapellmeister» scrivendo «Domkappellmeister», con una doppia «p» all’italiana. Per un giornale i cui redattori sarebbero tenuti a conoscere il latino e che vanta ben sei redazioni linguistiche (francese, inglese, polacca, portoghese, spagnola e, per l’appunto, tedesca) una vera débâcle.

Titolo dalla Stampa: «Casaleggio, un’ora a Palazzo Chigi». Attacco del servizio: «Per Davide Casaleggio essere accolto da Giuseppe Conte a palazzo Chigi, nell’appartamento privato del presidente del Consiglio, per una “chiacchierata” di oltre tre ore, è già una vittoria». Dal titolo al testo non cambia solo il modo di scrivere Palazzo Chigi, ma persino il fuso orario.

Sommario dalle pagine culturali del Giornale: «Inizialmente la metropoli gli pare “uno spettacolo straordinario”. Poi prevale il disagio e la melanconia». Quando il verbo al singolare prevale su quello al plurale.

L’Ansa informa che il Vaticano ha sospeso il processo canonico contro l’arcivescovo emerito di La Serena (Cile), Bernardino Piñera, ucciso dal coronavirus all’età di 104 anni. Era stato denunciato nel 2019 per un presunto abuso sessuale che avrebbe commesso mezzo secolo fa su un minore.

Signora mia, cosa vuole, non sono più i tempi di papa Formoso. (Nota per gli smemorati: trattasi del pontefice che, a un anno dalla morte, avvenuta nell’896, venne dissepolto e processato da Stefano VI, il quale ne dichiarò illegittima l’elezione, annullò tutti i suoi atti e ordinò di gettare il cadavere nel Tevere, spogliato delle vesti pontificali e mutilato di due o tre dita della mano destra con cui si impartiscono le benedizioni e si effettuano le ordinazioni).

Titolo in prima pagina sulla Verità: «Parla Luciano Violante. “Le toghe oneste reagiscano o finiranno tutti travolti”». Il gender dilaga.

Sempre dalla Verità si apprende che la pornostar Valentina Nappi minaccia di scendere in politica, «magari per ricalcare le orme di Cicciolina Staller, 35 anni».

In quanto pseudonimo, Cicciolina non può diventare nome. Infatti l’ex attrice a luci rosse, che fu eletta in Parlamento nel 1987 con i radicali, si chiama Ilona Staller, all’anagrafe Elena Anna.

Paolo Massobrio su Avvenire parla delle inadempienze governative verso le aziende agricole stremate dalla pandemia e così conclude: «Ora si aspetta il sole di un piano strategico. Perché la benzina è finita e i distributori son chiusi». Se la benzina è finita, non si vede come i distributori aperti potrebbero migliorare la situazione.

