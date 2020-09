CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI – TITOLI DAL FATTO QUOTIDIANO. PAGINA 1: “L’ARTE È POLITICA, LO DICE BANSKY CON LA SUA NAVE”. VERAMENTE SI CHIAMA BANKSY. PAGINA 14: “GENOCIO RUANDA: L’EICHMANN AFRICANO VIVE TRA I FRANCESI”. AL POSTO DI GENOCIDIO. VABBÈ CHE È IL QUOTIDIANO PORTABANDIERA DELL’UNO VALE UNO GRILLINO, MA UNA PAROLA NON VALE L’ALTRA…

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi” (http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Titoli dal Fatto Quotidiano. Pagina 1: «L’arte è politica, lo dice Bansky con la sua nave». Veramente si chiama Banksy. Pagina 14: «Genocio Ruanda: l’Eichmann africano vive tra i francesi». Al posto di genocidio. Vabbè che è il quotidiano portabandiera dell’«uno vale uno» grillino, ma una parola non vale l’altra.

In un articolo sul Corriere della Sera, dedicato a Daniela Santanchè e alle regole contro il coronavirus che non sarebbero state rispettate al Twiga di Forte dei Marmi, Tommaso Labate registra la sdegnata reazione della senatrice e aggiunge: «La Pitonessa ostenta un morso che s’è fatto ancora più velenoso del solito». Metafora del tutto inappropriata dal punto di vista erpetologico: i pitoni non sono velenosi.

A proposito dell’immigrazione islamica a Malmö, terza città della Svezia, Silvana De Mari scrive sulla Verità: «Anche le donne è meglio non circolino da sole, l’alto consumo di tossicodipendenze non aiuta e le gang terrorizzano i quartieri».

Incredibile, prima si fumava hashish, si sniffava cocaina, ci s’iniettava eroina: ora i drogati si fanno direttamente di tossicomania. Conclusione dell’articolo: «Nella Corsica del Nord, a Macinaggio, esiste ancora la torre dei De Mari, per avvistare i saraceni e accorrere alle armi. Erano tempi barbari in cui si costruivano muri, le solide mura delle torri, e non ponti. Dice la leggenda di famiglia che la mia antenata Barbara De Mari da quella torre i saraceni li combattesse con l’ascia». Doveva avere un manico bello lungo.

Da un’intervista rilasciata da Luigi Di Maio a Luca De Carolis del Fatto Quotidiano: «Le sindache hanno fatto il massimo che potessero fare»; «Le ricadute dei risultati elettorali ricadono sulle leadership nazionali»; «Rousseau evolverà in base all’evoluzione del Movimento». Della serie: il ministro degli Esteri si chiama così perché si occupa degli affari esteri.

In un servizio sulla Stampa, dedicato alla ricetta francese per salvare i quotidiani, Leonardo Martinelli riferisce: «Come indicato da Jean-Marie Charon, sociologo specialista dei media, “il coronavirus non ha fatto altro che aggravare la situazione.

Ma la stampa era già fragilizzata dai colossi di Internet, da un’immagine di gratuità che si è imposta ai giovani e dalla riduzione delle risorse pubblicitarie». Fragilizzata? Come la lingua in Italia, allora, dove il corrispettivo del verbo francese «fragiliser» (rendere fragile, indebolire) non è certo un inesistente «fragilizzare».

Titolo da Libero: «Frana sul Cervino, salvati in elicottero trenta scalatori». Testo: «Sarebbero dovuti scendere a valle dopo una scalata da brividi che li ha portati a raggiungere oltre i 3.830 metri sul monte Cervino, nel versante italiano, fino a refrigerarsi al rifugio Carrel». Forse volevano finire in una cella mortuaria frigorifera.

Titolo da Avvenire: «Il grido dell’Onu: fate sbarcare i 400 in mare». Non sarebbe meglio farli sbarcare sulla terra?

