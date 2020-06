CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! – TITOLO DI APERTURA SULLA PRIMA PAGINA DEL MANIFESTO: «CONTE E LA PM, TRE ORE “TRANQUILLE”». NESSUNA AVANCE – STATISTICA SU COME I QUOTIDIANI HANNO SCRITTO HUGO CHÁVEZ NELLE EDIZIONI DI MARTEDÌ: SENZA ACCENTO 84 CITAZIONI, CON ACCENTO ACUTO 39, CON ACCENTO GRAVE (CHE IN SPAGNOLO NON ESISTE) 1

Stefano Lorenzetto

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Giovanni Valentini sul Fatto Quotidiano si dichiara contrario al piano predisposto dal gruppo Gedi (Repubblica, Stampa, Espresso e varie testate locali) che introduce le docking station: i redattori si connettono da casa al sistema editoriale, rispettando così il distanziamento imposto dalle norme antivirus.

La ragione? «Se il paragone non appare blasfemo, la scrivania per un giornalista è come l’altare per il sacerdote: la tavola su cui si celebra il rito quotidiano di informare i cittadini, mediando tra le fonti più o meno ufficiali e la comunità dei lettori. Togliere quel supporto e quel rifugio psicologico a un redattore equivale a togliere la conchiglia alla chiocciola». Ma uno che scrive dalla propria abitazione sta seduto per terra?

Titolo da Repubblica: «Consumi, traffico e spesa. Si riparte, ma in frenata». Si accelera ma rallentando. Vanno riscritte le leggi della dinamica.

Statistica su come i quotidiani hanno scritto Hugo Chávez nelle edizioni di martedì: Chavez senza accento 84 citazioni, Chávez con accento acuto 39, Chàvez con accento grave (che in spagnolo non esiste) 1. Così, giusto per porre l’accento sull’uniformità di scrittura della stampa italiana.

Titolo dell’editoriale di apertura in prima pagina su Avvenire: «Un azzardo di ri-azzardo». L’occhiello vorrebbe essere esplicativo: «Slot, bingo, scommesse: rischio doppio». Tutto chiaro.

Dal Giornale: «A Gardaland per fronteggiare l’emergenza coronavirus sono state adottate le più sorprendenti misure. Si accede normalmente dall’ingresso principale». Ma no!

Titolo di apertura sulla prima pagina del Manifesto: «Conte e la pm, tre ore “tranquille”». Nessuna avance.

