“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

Incipit di Veronica Gentili nella rubrica «Facce di casta» sul Fatto Quotidiano: «Le ragioni del passaggio da Forza Italia alla Lega di Laura Ravetto».

Dunque c’è la Lega di Laura Ravetto e c’è la Lega di Matteo Salvini.

Almeno fino a quando Gentili non imparerà a scrivere in italiano: «Le ragioni del passaggio di Laura Ravetto da Forza Italia alla Lega».

Più avanti, la telegiornalista di Rete 4, parlando della Lega di Salvini, ne sottolinea «l’attitudine nei confronti del mercato globale». Quindi da sovranista è diventato globalista. Sempreché Gentili sappia che «attitudine» significa «predisposizione».

Serena Tibaldi intervista sulla Repubblica l’ex première dame di Francia, Carla Bruni. Domanda: «Un episodio che riassume la sua carriera da modella?». Risposta: «Gli show d’alta moda di Gianni Versace: si sfilava al Ritz, sulla piscina che veniva coperta». Vuoi mettere quando si camminava sulle acque?

Attacco della rubrica «L’articolo della domenica» di Francesco Alberoni sul Giornale: «Una pandemia che colpisce contemporaneamente tutto il mondo».

Tenuto conto che pandemia significa «epidemia a larghissima estensione, senza limiti di regione o di continente» («Lo Zingarelli 2021»), è piuttosto improbabile che colpisse contemporaneamente solo qualche città della Lombardia.

La patetica sequenza fotografica ha fatto il giro del mondo, l’hanno vista tutti. Complice il caldo, due rigagnoli di sudore color pece sono scesi lungo le guance dell’ex sindaco di New York.

«Quella lacrima di mascara nero su ciò che resta di Rudy Giuliani», titola in prima pagina La Stampa. E nel testo Gianni Riotta parla di «mascara, appiccicato a ditate sulle tempie canute da celare».

Ma, come ben sanno le signore, il mascara è cosmetico per ciglia e sopracciglia, mentre quella usata da Giuliani era tinta per capelli.

Titolo dalla Verità: «I fondi entrano in Illycaffè». Per vederli, occorre svuotare le tazzine.

GLI ACCENTI DEL FATTO QUOTIDIANO

Titolo dal sito del Corriere: «Banche. Capasso, la famiglia vende la banca dopo 108 anni di bilanci (consecutivi) in utile». Di solito la legge richiede che i bilanci siano consecutivi, non sono contemplati anni sabbatici. Quindi diremmo: «Dopo 108 anni (consecutivi) di bilanci in utile». E «consecutivi» rimane comunque pleonastico.

Apertura della prima pagina di Avvenire, riferita al Covid: «L’Italia arrossisce e spera nel Natale». Il primo fenomeno è ampiamente spiegabile con la lettura di certi titoli.

conte babbo natale ansa 1

Secondo titolo, stessa prima pagina: «La nuova economia capace di generare». Le sono spuntate le gonadi?

Titolo d’apertura sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che intervista il ministro Stefano Patuanelli: «“Ecco il perchè della norma su Mediaset. Ora l’antitrust”». Occhiello di un titolo sottostante: «“É offensiva». Prendiamo definitivamente atto che nel giornale di Marco Travaglio gli accenti diventano gravi quando dovrebbero essere acuti e acuti quanto dovrebbero essere gravi.

Dal sito della Repubblica: «Il Benevento espugna il Franchi con il gol di Improta e rende amaro il nuovo esordio di Prandelli sulla panchina viola». Esistono anche il bisordio e il trisordio?