CHE FA DI NOTTE LORENZETTO? LE PULCI AI GIORNALI! – SOMMARIO DA REPUBBLICA: «ORA SI ATTENDONO I RISCONTRI DEL SERVIZIO ZOOPROFILASSI INCARICATO DI ANALIZZARE LE CARCASSE DEGLI ESEMPLARI MORTI». DI QUELLI VIVI SAREBBE COMPLICATO – LA “VIRGOLA CHE UCCIDE” AL “FATTO QUOTIDIANO” E IL “KILLER” DI MONTANELLI SUL “GIORNALE”: “MORÌ ASSASSINATO? NOVITÀ ASSOLUTA”

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” – https://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm

carlo de benedetti

«Sanità privata in mano alla Banda dei Quattro», titola in prima pagina Il Fatto Quotidiano. «Rotelli, Rocca Angelucci e De Benedetti si spartiscono il business della cliniche», si legge nel testo sottostante. In realtà, si tratta di Rotelli (gruppo ospedaliero San Donato), Rocca (istituto clinico Humanitas), Angelucci (gruppo San Raffaele Spa), De Benedetti (gruppo Kos), quattro famiglie appunto, non tre.

L’errore è ripetuto nel titolo anche all’interno, per cui il lettore si convince che esista davvero una famiglia Rocca Angelucci. Il mio amico Cesare Marchi la chiamava «la virgola che uccide» e citava, a questo proposito, la risposta perfidamente sibillina dell’oracolo a un soldato in partenza per il fronte: «Ibis redibis non morieris in bello». Con una virgola dopo «redibis», il significato è: «Andrai tornerai, non morirai in guerra».

OSPEDALE HUMANITAS ROZZANO

Con una virgola dopo «non», diventa: «Andrai non tornerai, morirai in guerra». Sul Fatto la virgola ha ucciso due famiglie, ma in compenso ne ha fatto nascere un’altra con il doppio cognome.

indro montanelli gambizzato 2

Titolone d’apertura sulla prima pagina del Giornale: «I nuovi boia di Indro». Nell’editoriale, Alessandro Sallusti scrive: «Era infatti giugno anche il mattino di 33 anni fa quando un commando delle Brigate Rosse gli sparò alle gambe». Per la verità era il giugno 1977, come ricorda lo stesso Sallusti poche righe prima, quindi 43 anni fa. L’attuale direttore del Giornale fa anche riferimento al «suo killer», forse per giustificare il titolone. Montanelli morì assassinato? È una novità assoluta.

ivan scalfarotto

Sommario da Repubblica: «Ora si attendono i riscontri del servizio zooprofilassi incaricato di analizzare le carcasse degli esemplari morti». Di quelli vivi sarebbe complicato.

Anfibologie dalla Verità. A pagina 14, Antonio Brandi paventa i pericoli insiti nella proposta di legge Zan-Scalfarotto contro l’omotransfobia, che dovrebbe essere votata dalla Camera il prossimo mese: «L’arcivescovo cardinale di Valencia Antonio Cañizares Llovera è stato denunciato per aver preso posizione contro la diffusione dell’ideologia gender in una lectio magistralis».

Stefano Lorenzetto

A Valencia si è tenuta una lectio magistralis per diffondere l’ideologia gender? A pagina 19, Giancarlo Saran, nel recensire la trattoria Ai Mediatori di Tombolo (Padova), dove si celebra il campione del ciclismo Giuseppe Beghetto, scrive: «Varcata la soglia con la bici che rimanda a Beghetto...». Si entra nel locale in bicicletta?

Titoli dalla Stampa: «“Lo stop agli investimenti non è ricatto, siamo pronti a ridurre i pedaggi liguri”». Pagina a fianco: «Ilva, il possibile ritorno dello Stato. Gualtieri: pronti a un intervento». Come le trippe: sempre pronte.