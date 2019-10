CHE FAI, RUBIO? - LE SUE TRASMISSIONI NON HANNO CERTO ASCOLTI TRAVOLGENTI, MA CHEF FINISCE TUTTI I GIORNI SUI GIORNALI GRAZIE ALLE SUE POLEMICUCCE SOCIAL. L’ULTIMA INTEMERATA SU TWITTER, DOVE RIPESCA UN VECCHIO VIDEO DEL 2016 PER ATTACCARE ISRAELE: “ESSERI ABOMINEVOLI”, E VIENE APPLAUDITO DA ESTREMISTI DI DESTRA E MATTI VARI E AVARIATI – SALVINI: “È UFFICIALE. BISOGNA RIAPRIRE I MANICOMI”

Marco Pasqua per www.ilmessaggero.it

IL TWEET ANTI-ISRAELE DI CHEF RUBIO

Chef Rubio, sempre meno chef "unto e bisunto" e, ormai, campione di polemiche (e offese) virtuali, a caccia di visibilità (e click). Questa volta - e non la prima - a finire nel mirino del volto televisivo, sempre più in crisi di ascolti, è Israele. Nessuna notizia di stringente attualità, Gabriele Rubini, ovvero Rubio riprende un video del maggio 2016, in cui si mostra un giovane a terra colpito, secondo quanto si legge nell'account originale citato, dagli israeliani (senza nessuna altra spiegazione sul contesto in ciò è avvenuto e sulle conseguenze di quell'azione).

CHEF RUBIO

«Tu tirare sasso per fare resistenza a occupazione, occupazione sparare in testa perché non approvare - twitta Rubio - Esseri abominevoli», affermazione accompagnata dalla bandiera di Israele. Nel pomeriggio gli ha replicato anche Matteo Salvini, leader della Lega: «È ufficiale: bisogna riaprire i manicomi!»

CHEF RUBIO

IL TWEET DI CHEF RUBIO SULLA MANIFESTAZIONE DEL CENTRODESTRA matteo salvini in israele 4

Tanti i commenti anti-israeliani e antisemiti, molti da parte di estremisti di destra: «Gli israeliani di adesso e di allora hanno sempre sfruttato l'Olocausto per giustificare le loro nefandezze. Questi sono sionisti non soltanto ebrei», sostiene l'utente Fidelsgimarigen. «Io non ho più pietà, questi sono le SS del 2000' e ancora con i giorni della memoria? E su cosa dobbiamo riflettere, se le vittime di ieri sono oggi carnefici?», attacca PierluigiSh. Qualcuno cerca di protestare: «Mi dispiace, ma qui siamo all'antisemitismo bello e buono». Successivamente, Rubio ha rincarato la dose: «Free Palestine. Loro saranno sempre liberi, nonostante siano schiavi a casa loro. Non dimenticatelo mai». E ancora: «Israele non è una democrazia».

CHEF RUBIO E RICHARD GERE SULLA OPEN ARMS

CHEF RUBIO VS LA PASTA DI SALVINI

In un'altra occasione, Discovery dovette prendere le distanze da Gabriele Rubini, che aveva condiviso una foto modificata che lo ritraeva nei panni di un rabbino. Attualmente, è in onda sul canale 9 del digitale terrestre, con "Alla ricerca del gusto perduto".

CHEF RUBIO CHEF RUBIO CHEF RUBIO CHEF RUBIO chef rubio CHEF RUBIO