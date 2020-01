CHE FINE HA FATTO LUIGI MARIO FAVOLOSO? - ROBERTO ALESSI: “MI DICONO CHE POTREBBE ESSERE A CASA DI UN AMICO CHE LO NASCONDE A MILANO, TALE SALVATORE. ALTRI DICONO CHE LUI SIA MOLTO DEPRESSO PER LA FINE DEL SUO LEGAME CON NINA MORIC. IL FATTO È CHE DAL 29 DICEMBRE NESSUNO LO HA PIÙ VISTO O SENTITO. PARE CHE QUANDO SI È SENTITO AL TELEFONO CON NINA, A NATALE, LUI LE ABBIA DETTO: ‘SE MI LASCI, MI UCCIDO’”…

Roberto Alessi per “Novella 2000”

ROBERTO ALESSI

Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric, come si sa è scomparso. Al momento di andare in stampa è così, spero che quando leggerete questo articolo il caso sarà risolto e Luigi sarà tornato sano e salvo a casa sua a Napoli, dalla madre che sta andando in tutte le trasmissioni, da Eleonora Daniele a Barbara d’Urso, a fare appelli perché sia ritrovato.

Nina Moric fino a Natale era considerata la sua fidanzata (ma la crisi, profonda, andava avanti da tanto e pare che proprio il 25 dicembre lei abbia deciso di chiudere dopo troppi casini combinati, pare, da Luigi, che per qualcuno non è poi così “Favoloso”, semmai “Faticoso”).

Nina ha preso le distanze anche di fronte a questa notizia della scomparsa e ha chiesto al suo avvocato Solange Marchignoli, che la segue e la protegge con maestria da tanto (e che ho chiamato personalmente), di fare un comunicato per sottrarla alla curiosità, alle domande, alle illazioni dei media e soprattutto di giornalisti come me che ovviamente, seguendo il diritto di cronaca, coprono la notizia, vista la notorietà di Favoloso. Luigi ha fatto anche il Grande fratello, ma soprattutto è stato legato a Nina Moric, personaggio mediatico seguitissimo, per ben cinque anni.

È notizia, ripeto. Nina è famosissima e la gente vuole sapere. D’altra parte è anche vero che senza quei cinque anni con Nina forse io non saprei nemmeno il nome di Luigi.

Come forse molti sanno, io sono molto amico di Nina, da una vita, prima ancora che sposasse Fabrizio Corona, prima ancora che diventasse famosa. Proprio per questo voglio rispettare la sua volontà, anche perché è una ragazza che ne ha passate troppe, religiosa, buona, ma con un ex marito come Fabrizio vittima di se stesso e della sua irruenza, voglia di vita a dispetto a volte della vita altrui.

Voglio bene a Corona, lo conosco fin da quando era un bambino, ma (è solo uno dei tanti esempi) quello che ha detto in un video a Riccardo Fogli in collegamento con L’isola dei famosi, altro mio amico, non mi va giù, è stato un errore degli autori mandare in onda quella registrazione e sono felice che abbia chiesto scusa. Il figlio di Nina, Carlos, è una grande consolazione: è un ragazzo d’oro che ogni tanto incontro e che è pure un ottimo studente. Nina ha già le sue e c’è da capirla pienamente se ora preferisce passare la mano con questa storia della scomparsa di Favoloso.

Si spera, ripeto, che tutto finisca in una bolla di sapone, che sia un allontanamento volontario. Lo speriamo tutti. Certo è che, se fosse così, non si capisce come mai Favoloso non l’abbia comunicato a chi gli vuole bene, soprattutto alla madre che dice di non sapere dov’è suo figlio. Oltretutto se fosse una sorta di recita (qualcuno sospetta che possa aver pensato di trovare nuova visibilità, ma mi sembra impossibile, conoscendolo) Favoloso potrebbe essere anche denunciato per “procurato allarme” ed è anche partita una denuncia di scomparsa firmata della madre che farà il suo corso.

Mi dicono che Favoloso potrebbe essere a casa di un amico che lo nasconde a Milano, tale Salvatore, una notizia che risulta anche a Maurizio Sorge, il fotografo. Altri (la madre soprattutto e un altro amico fotografo che ha lanciato un appello sui social) dicono che lui sia molto, molto depresso per la fine del suo legame con Nina. Il fatto è che dal 29 dicembre nessuno lo ha più visto o sentito. Gli è stata scattata anche una foto su un treno diretto a Milano da Napoli, dove si trovava ospite a casa della madre.

Pare che quando si è sentito al telefono con Nina, a Natale, lui le abbia detto: «Se mi lasci, mi uccido». Ripeto pare, una minaccia che non preoccupa né Nina né il suo avvocato Solange Marchignoli, che, ripeto, si augurano che tutto sia solo una pagliacciata, il che sarebbe il male minore.

Intanto, si stanno muovendo amici e conoscenti. Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che ha fatto con Favoloso il Grande fratello, dice di aver ricevuto sul suo cellulare l’avviso automatico di un cambio di numero di telefono di un suo contatto e che il numero nuovo sia libanese: sospetta si tratti proprio di Favoloso, che però non risponde.

Perfino il noto criminologo Ezio Denti (collaboratore di Novella 2000) si sta interessando e forse c’è già una pista. Ma il fatto che Luigi sia a casa di qualcuno non rende meno angosciante la situazione per la madre: aveva promesso a Nina, pare, che si sarebbe ucciso il 31 dicembre. Spero solo sia la boutade di un uomo innamorato che stupidamente (spero davvero solo stupidamente) gioca l’ultima carta, o che non sia vero affatto. Una battuta spero. E prego.

