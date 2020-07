UNO CHE HA TROVATO L'AMERICA IN ITALIA - STING E LA MOGLIE TRUDIE BECCATI A ROMA, IN PIAZZA DE’ RICCI, A SCOFANARSI SPAGHETTI CON SARDE, DOLCI E FRUTTINI DI GELATO. LEI, IN MASCHERA, CI TIENE ALLE DISTANZE DI SICUREZZA E RIFIUTA LE ATTENZIONI DEGLI AMMIRATORI CHE SI ERANO AVVICINATI PER SCATTARE UNA FOTO CON LORO – VIDEO

Gustavo Marco Cipolla per il Messaggero

sting trudie

The dream of the blue turtles in una serata onirica da godere con lentezza a piazza de' Ricci, nel cuore della Capitale, tra le gourmandise del famoso locale popolato da stelle internazionali e celebrities.

Un altro colpo d' occhio e di macchina fotografica nell' estate del post-lockdown per Rino Barillari che ha immortalato il cantautore britannico Sting durante una cena romantica in cui protagonista è l' amore ai tempi del Covid. Insieme alla moglie Trudie Styler, attrice e produttrice inglese, l' ex frontman dei Police si mostra innamoratissimo della donna che ha sposato nel 1992 e che, in maschera, cammina sempre un passo avanti a lui evitando l' obiettivo di King Rino. Squisite portate per la coppia: il patron Roberto Lisi accompagna la rock star e la sua signora ad un tavolo riservato, il ristorante con ospiti contingentati somiglia ad un piccolo teatro.

sting

Dalla cucina arrivano spaghetti con sarde e finocchietto, bollicine bianche e una deliziosa insalata ai funghi. Dolce finale e fruttini di gelato. Promenade en plein air mano nella mano per l' after dinner. Sting e consorte passeggiano fra i vicoli di una Roma quasi deserta.

trudie

All' esterno nessuna automobile ad attenderli. Mentre lei, in pieno mood Don' t stand so close to me (Non starmi così vicino), ci tiene alle distanze di sicurezza e rifiuta le attenzioni degli ammiratori che si erano avvicinati per scattare una foto con loro.

sting la casa in toscana di sting 1 sting 4