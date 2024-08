A CHE SERVE UNA DIREZIONE “INTRATTENIMENTO PRIME TIME” IN RAI SE PER 3 MESI E MEZZO LE PRIME SERATE NON CI SONO? – DA QUANDO È INIZIATA L’ESTATE IL SERVIZIO PUBBLICO CONTINUA A RIFILARE REPLICHE AI POVERI TELEMORENTI CHE SPERANO ANCORA DI TROVARE QUALCOSA CHE NON SIA GIÀ STRAVISTO – SU RAI1 GRANDI ASSENTI SONO GLI SHOW IN PRIMA SERATA, SENZA CONTARE LA GENIALE IDEA DI TRASMETTERE I FLOP DELL’AUTUNNO, DA “BOOMERISSIMA” A “IL CANTANTE MASCHERATO” – A RISENTIRNE È LO SHARE CHE MOSTRA NUMERI DA INCUBO E…

marcello ciannamea foto di bacco

Una volta c’erano i direttori di rete e potevi comprendere, magari non condividere, un palinsesto estivo sbilanciato verso repliche, prodotti d’acquisizione o che quasi esclusivamente focalizzato su daytime e access a scapito delle prime serate. Oggi invece in Rai c’è la Direzione intrattenimento Prime Time e tutto, a livello teorico, cambia.

Nei tre mesi estivi dovrebbe essere naturale che la direzione più importante faccia sentire il suo peso e abbia modo di cimentarsi col ‘genere estivo’. E invece no. Laddove il nuovo modello organizzativo – sostenuto da Rossi, criticato da Sergio – poteva rappresentare una risorsa, configura l’ennesimo paradosso (tempo fa scrivevamo del fallimento).

il cantante mascherato 2

Prime serate seriali di intrattenimento ‘non pervenute’ sulle reti Rai

Questa estate, sulle generaliste Rai, l’intrattenimento prime time inedito è stato praticamente inesistente con l’eccezione è il Summer Hits (quattro puntate), traslocato su Rai1, che però è un branded content, frutto della collaborazione tra Friends TV e Rai Pubblicità.

marcello ciannamea 2

Eppure, l’estate poteva essere occasione per testare nuovi volti e programmi o anche – nello spirito del servizio pubblico – far compagnia al pubblico over con qualcosa di tradizionale. Così l’unica trovata del prime time di Rai1 è stata quella di trasmettere al sabato la seconda stagione flop di un programma di Rai2, Boomerissima. L’altra genialata – poi ci hanno ripensato – era mandare le repliche de Il Cantante Mascherato!

ALESSIA MARCUZZI - BOOMERISSIMA

La concorrenza di Canale 5, invece, col tempo ha raccolto i frutti di Temptation Island: da programma senza troppe pretese o investimenti economici a titolo tra i più visti dell’intera annata televisiva.

Rai1 accesa in daytime e spenta in prima serata con ascolti da incubo

Uno o più programmi di intrattenimento su Rai1 avrebbero anche bilanciato l’offerta estiva, caratterizzata da un daytime acceso, anche in fasce secondarie in cui potevano funzionare delle repliche, e un prime time spento (a parte Noos, sospeso per flop) che sta ottenendo ascolti da incubo. Rai2, invece, si ripresenta in autunno con l’ennesima carica di debutti assoluti che catapulta la rete nell’incertezza. Giugno o fine agosto, ad esempio, potevano essere dei periodi per far incubare una delle novità anzichè mandarla allo sbaraglio in autunno. In questo caso però la massiccia programmazione sportiva può rappresentare una giustificazione.

marcello ciannamea 1

Niente di nuovo nemmeno in access e seconda serata

La Direzione Intrattenimento Prime Time è responsabile anche dell’access e delle seconde serate. Avete visto qualcosa? Su Rai1 è tornato Techetechetè, programma fatto di repliche che accusa segni di stanchezza. Vista la dipartita di Amadeus e il rischio del nuovo Affari Tuoi, proporre, almeno per qualche settimana, un nuovo game non sarebbe stata una cattiva idea.

E non veniteci a parlare di costi, perché non si chiedeva certo il grande show. Pubblicità e canone, poi, non spariscono in estate.

IL CANTANTE MASCHERATO

A che serve una Direzione Prima Serata se per 3 mesi e mezzo su 12 le prime serate non ci sono?

