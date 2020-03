IL MONDO DI SONIA (BRUGANELLI) “‘IO RESTO A CASA’ VOGLIO VEDERLO SCRITTO DA CHI VIVE IN 50 MQ CON TRE FIGLI E SENZA TATE. NON DA CHI HA CASE A DUE PIANI COME ME E VILLE CON PISCINA E FA LA MORALE” – IL POST SU INSTAGRAM DELLA MOGLIE DI BONOLIS STA FACENDO MOLTO DISCUTERE. ALCUNI COMMENTI: “PIUTTOSTO CHE IN OSPEDALE MEGLIO STRETTI IN CASA - GRANDE SONIA, IO VIVO CON 3 NIPOTI, 2 FIGLI E UN EX MARITO. VEDETE VOI”