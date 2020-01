CHE TEMPO CHE FOA – IL TAR DEL LAZIO HA RESPINTO IL RICORSO CONTRO LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA RAI DELLA CONSIGLIERA DI AMMINISTRAZIONE PIDDINA RITA BORIONI – LA NOMINA È PIENAMENTE LEGITTIMA IN QUANTO “NON VI È MAI STATO UN PARERE ‘DI MERITO’ NEGATIVO SULLA FIGURA DEL CANDIDATO PRESIDENTE”

Da “Libero Quotidiano”

Marcello Foa è il presidente legittimo della Rai, ieri c' è stata anche la sentenza del Tar del Lazio a confermarlo. La decisione del tribunale «ha fatto piena chiarezza sulla correttezza del procedimento seguito» per la nomina del presidente della televisione pubblica, escludendo «in termini inequivocabili che gli organi parlamentari o quelli aziendali abbiano adottato atti illegittimi»: questo è stato il commento di Foa, che ha accolto «con soddisfazione» una sentenza che «conferma la posizione da me sostenuta fin dall' inizio».

Il Tar ha giudicato «infondato» il ricorso presentato dalla consigliera di amministrazione Rita Borioni contro la nomina di Foa, che risale al settembre 2018. Secondo il Tribunale amministrativo regionale la nomina è pienamente legittima in quanto «non vi è mai stato un parere "di merito" negativo sulla figura del candidato Presidente».

«La sentenza del Tar certifica la correttezza e la trasparenza del lavoro della Vigilanza e del gruppo Lega», hanno commentato i deputati e i senatori del gruppo Lega in Commissione Vigilanza Rai: «La Tv pubblica ha bisogno di lavorare, non di fantasmi e di perditempo, se ne facciano una ragione il Pd ma anche il M5S che votò a favore della nostra Risoluzione per Foa». «Sono soddisfatto perché ho sempre ritenuto più che valida la nomina a presidente della Rai di Marcello Foa che ho proposto io stesso in consiglio di amministrazione», ha detto il consigliere Rai Giampaolo Rossi.

