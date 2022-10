Attenzione alle webcam che cadono ? pic.twitter.com/LNbDwpXx0c — Adriana Spappa (@AdrianaSpappa) October 16, 2022

Mentre si parla dell’aumento dei prezzi del gas, a Omnibus si rimane in mutande. E’ questo, o quasi, quello che è capitato ieri mattina a Chicco Testa, presidente di Assoambiente, durante un collegamento con il programma di attualità di La7.

Quando stava dicendo la sua sui prezzi turchi che sta raggiungendo il gas europeo a causa del conflitto tra la Russia e l’Ucraina, Chicco ha avuto infatti un problema con la webcam, che si è staccata dal computer ed è caduta sul divano su cui era seduto. Un piccolo imprevisto che ha rivelato ai telespettatori che Testa era senza pantaloni.

La giornalista Flavia Fratello, conduttrice di Omnibus, ha soprasseduto, limitandosi a chiedere al proprio ospite cosa fosse successo. Il web ha però prontamente immortalato, divertito, l’incidente. La mise particolare era comunque comprensibile: erano le 8.33 di domenica mattina.

