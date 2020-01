CHEVELODICOAFFÀ? ''TOLO TOLO'' DI CHECCO ZALONE ARRIVA A 29,9 MILIONI DOPO 5 GIORNI E, SUPERANDO ''JOKER'', È IL SECONDO INCASSO DELLA STAGIONE, PRONTO A SFIDARE I 37 DE ''IL RE LEONE'', PER LA GIOIA DI VALSECCHI E BERLUSCONI E ALLA FACCIA DEI COMMENTI NEGATIVI - CON ''PINOCCHIO'', FICARRA E PICONE E OZPETEK, ERANO ANNI CHE IL CINEMA ITALIANO NON ANDAVA COSÌ BENE

Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 6 gennaio 2020

CHECCO ZALONE - TOLO TOLO

Chevelodicoaffà? Tolo Tolo di Checco Zalone con gli incassi di ieri, 5 gennaio, altri 5,9 milioni, arriva a un totale di 29,9 milioni per la gioia di Valsecchi e Berlusconi e, superando il Joker, è il secondo incasso della stagione, pronto a sfidare quindi i 37 milioni de Il Re Leone della Disney. Non sono ancora i 40 milioni desiderati ma poco ci manca, anche perché i commenti, incredibilmente, sono quasi tutti negativi.

Però il pubblico seguita a vederlo e a riempire le 1200 sale che rendono impossibile vedere qualsiasi altro film. Dietro si ritrova, al solito, Jumanji The Next Level con altri 619 mila euro per un totale di 9,8 e un decimo posto in classifica, Pinocchio con 524 mila euro e un sesto posto in classifica con 13, 4, mentre Il primo Natale di Ficarra e Picone, ieri quinto dietro anche a La dea fortuna, è quinto in classifica generale con 14,6 milioni.

Erano anni che il cinema italiano non andava così bene. Ci pare. Bene così. Anche se Salvini, quello che voleva Checco Zalone senatore, e la sua politica dei porti chiusi ora ha qualche problemuccio e non ci sembra particolarmente aiutato dal film di Zalone.

