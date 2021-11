CON CHI CE L’HA FRANCESCO MERLO QUANDO SCRIVE: “ANCHE TRA I GIORNALISTI C'È L'INCIVILTÀ DELL'EX CHE SCRIVE CONTRO IL GIORNALE DEL QUALE ERA UNA COLONNA, UN COLUMNIST”? L’OGGETTO DELLA FRECCIATINA SARÀ GIOVANNI VALENTINI, GAD LERNER, FEDERICO RAMPINI O SERGIO RIZZO? SONO TUTTI EX EDITORIALISTI DI “REPUBBLICA” CON IL DENTE MOLTO AVVELENATO PER IL TRATTAMENTO RICEVUTO...

Estratto dell’articolo di Francesco Merlo per “la Repubblica”

(…) Ecco cosa insegna dunque il no di Mattarella: l'exit illumina anche l'incipit perché la fine è la perfezione dell'inizio e quando si diventa ex lo si resta per sempre.

Ed eleganza vuole che l'ex non parli male dell'ex.

È meglio parlarne bene, ed è ancora meglio non parlarne affatto perché ci sarà comunque qualcuno che vi troverà il veleno anche quando non c'è.

Nelle aziende gli ex dirigenti sono addirittura pagati per tacere. E anche tra i giornalisti c'è l'inciviltà dell'ex che scrive contro il giornale del quale era una colonna, un columnist.

