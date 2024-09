https://www.iene.mediaset.it/video/tony-effe-il-padre-della-trap-dark-polo-gang_1300588.shtml

Ivan Rota per Dagospia

NICOLO DE VITIIS INTERVISTA TONY EFFE

In una puntata de Le Iene del marzo 2023, Tony Effe mostra una chat particolare all’ intervistatore, Nicolò De Devitiis: “Eccola, questa qui chi è che non la conosce?! Che mi dice? Ma niente, mi ha appena detto ‘che fai? Ci vediamo? Dove stai? Mi ti farei'. A questa ora le rispondo“. De Devitiis, l’inviato, resta di sasso e dice: “Ma questa è famosissima! Ma è impegnata. Anzi è sposata”. Alla luce degli attuali fatti, la cosa fa sorgere dubbi…

CHIARA FERRAGNI, LA RISPOSTA ALLA CANZONE DI FEDEZ NELLA FOTO CON GLI AMICI: «FELICE CON LORO». IL SIGNIFICATO

Estratto dell'articolo di Cristina Siciliano per www.leggo.it

NICOLO DE VITIIS INTERVISTA TONY EFFE

Mentre Fedez e Tony Effe sembrano aver messo un punto di tregua alle canzoni lanciate a mò di accuse reciproche per dimostrare la supremazia artistica di uno sull'altro, Chiara Ferragni, chiamata in causa in diverse occasioni, ha deciso di trascorrere il primo giorno post "dissing" accanto ai suoi amici più cari ("yes-men" cit. Fedez nel brano dedicato all'ex moglie dal titolo "Allucinazione collettiva").

Con l'imprenditrice digitale c'è lo storico best friend Angelo Tropea e l'amica Francesca Oniga. Prima un selfie pubblicato su Instagram che li ritrae felici e spensierati, poi un buon gelato e infine, una cena in pizzeria. «Felice con loro», scrive.

tony effe contro fedez

Appena tornata a lavoro come volto di un brand di haircare vegano spagnolo dopo quasi un anno di stop legato al Pandoro gate, Chiara Ferragni si è ritrovata in mezzo a una bufera a suon di dissing tra Fedez e Tony Effe. L'imprenditrice digitale ha ammesso per ben due volte di voler tenersi fuori dalla questione (insieme ai suoi bambini, Leone e Vittoria, che da tempo non si vedono più in volto su Instagram).

fedez tony effe

Nel brano "Allucinazione collettiva", Fedez si rivolge a Chiara Ferragni. Per prima cosa accusa l'avvocato dell'ex moglie di avergli contestato un tentato suicidio, poi la stoccata agli amici di Chiara Ferragni, quelli che definisce «parassiti» (Hai visto i tuoi amici? Sono yes man/Saranno felici senza di me/Sono parassiti, niente di che/Io odiavo loro ma amavo te).

Adesso l'imprenditrice digitale sta provando a sollevare un muro con la speranza di lasciarsi alle spalle gli ultimi mesi decisamente difficili per lei in compagnia proprio dei suoi amici di sempre, ed è per questo che la pubblicazione delle foto a poche ore dall'uscita della canzone dell'ex marito suona come una riposta. In particolare, se Fedez canta «saranno felici senza di me», Chiara replica di essere «felice con loro» [...]

fedez contro tony effe COPERTINA DI CHI - 12 GIUGNO 2024 FEDEZ - BRANO CONTRO TONY EFFE fedez chiara ferragni fedez chiara ferragni fedez FEDEZ E TAYLOR MEGA - BRANO CONRO TONY EFFE