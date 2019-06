DI CHI È QUESTA TETTA? – L’AUTRICE DI QUESTO SELFIE È UN’INSOSPETTABILE 68ENNE: OPINIONISTA RAI IN VARIE TRASMISSIONI, NEGLI ANNI ’90 HA SEGNATO LA TV MEDIASET, ED È STATA SPOSATA CON UN UOMO MOLTO FAMOSO – LA DIDASCALIA ALL’IMMAGINE CHE HA SCATENATO INSTAGRAM: “STAMANI ALLE 7 HO FATTO L’ULTIMO BAGNO PRIMA DI TORNARE A ROMA”

Carlo Lanna per www.ilgiornale.it

IL SELFIE ALLA TETTA DI MARTA FLAVI

È tempo di estate, è tempo di sole, mare e di … scatti hot. Fra le star che cedono al fascino voyeuristico di instagram c’è anche Marta Flavi. Fa scalpore infatti una foto che nelle ultime ore la presentatrice ha pubblicato sul suo profilo instagram. A 68 anni non ha di certo paura di mettere in mostra la sua fisicità.

Un gesto fuori dal comune per una donna come lei, un gesto che ha stupito e che ha lasciato senza parale il mondo del web.

MARTA FLAVI

Opinionista Rai in trasmissioni come Vieni da me e La Vita in Diretta, ha segnato la tv di Mediaset nel corso degli anni ’90 e ora, chissà, lascerà un segno indelebile anche fra le pagine di instagram. La foto in questione immortala il seno di Marta Flavia, fasciato in un costume rosa che lascia ben poco all’immaginazione. "Stamane alle sette ho fatto l’ultimo bagno prima di tornare a Roma", scrive la presentatrice sui social ed è subito pioggia di like e di commenti. "Uno schiaffo alle ventenni di oggi – commenta uno dei suoi fan-. Io sono scioccato – scrive un altro follower – Quello che ti ha fatto la foto non ha ripreso l’altra tetta". Ma sono molti i commenti che ha ricevuto lo scatto hot di Marta Flavi. Sta di fatto che da una donna come lei nessuno si aspettava un gesto di questa portata.

