17 giu 2022 15:46

CHI NON E’ CASTO, CERCHI DI ESSERE CAUTO - PAOLINO BROSIO: “LA CASTITÀ PRIMA DEL MATRIMONIO? IL PAPA HA RAGIONE, MA IO HO CEDUTO AL PECCATO. HO SEMPRE CERCATO DI COINVOLGERE LE MIE FIDANZATE IN UN CAMMINO DI FEDE, MA NON SEMPRE CI SONO RIUSCITO” – QUANDO A LA ZANZARA CONFESSO’: “SE PASSA UNA BELLA RAGAZZA PREGO IL ROSARIO DIECI VOLTE. IL SESSO COSÌ PER TROMBARE NON È BELLO, E PER ME VIENE PRIMA DIO…”