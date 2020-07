diletta leotta rossella fiamingo e amiche

Francesca Galici per il Giornale

È mistero attorno alla coppia formata da Diletta Leotta e Daniele Scardina, nata appena un anno fa come un flirt estico e poi cresciuta, fino a diventare qualcosa di molto serio per entrambi.

I due hanno trascorso insieme la quarantena nell'appartamento milanese della giornalista sportiva, che nei giorni del lockdown ha regalato fotografie mozzafiato ai paparazzi mentre era intenta ad allenarsi sul suo terrazzo. Da qualche giorno, però, il mormorio che vede la coppia ormai distante si fa sempre più insistente, soprattutto perché i due non si fanno più vedere insieme da diverse settimane.

La prima indiscrezione sulla presunta fine della loro relazione arriva dal settimanale Nuovo, che annuncia la separazione. Per giorni sui social la notizia tiene banco e si cercano indizi a conferma di quanto dichiarato dal settimanale di Riccardo Signoretti ma non ci sono indizi utili.

diletta leotta e amiche

L'unico indizio sembra essere proprio l'assenza di indizi. L'ultima volta che Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono mostrati insieme risale al 5 luglio, con una foto pubblicata dal pugile sul suo profilo. "Baby", ha scritto King Toretto come didascalia a una tenera foto in cui tiene stretta la sua donna in un abbraccio, quasi come a non volerla far andare via. Nessun commento parte della ragazza, che si è limitata solo a un like. Solo un caso? Forse sì. Intanto sia l'uno che l'altra continuano a lasciarsi cuoricini sotto i post di Instagram.

diletta leotta rossella fiamingo e amiche

Con il passare dei giorni, però, il chiacchiericcio attorno alla coppia è aumentato. Sul web si mormora di una presunta giovane ragazza che sarebbe stata la causa della rottura tra il pugile e la giornalista ma anche in questo caso non arrivano reazioni da parte della coppia, che preferisce tacere. L'unica smentita, seppure tiepida, è arrivata delle storie Instagram del pugile, che con un laconico "Bla bla bla" secondo alcuni ha voluto forse dire che tutto ciò di cui si è parlato siano solo chiacchiere. Meglio così, perché quando una coppia prosegue il suo cammino nell'amore non si può che essere felici.

diletta leotta king toretto

Eppure qualcosa ancora non quadra. Diletta Leotta è ancora impegnata sui campi di calcio con il campionato di Serie A, che a causa del Covid sta giocando ora la parte residua di campionato, interrotto a marzo. Questo non le ha però impedito di concedersi qualche giorno di relax nella sua amata Sicilia, sua terra d'origine, a casa dei genitori. Con lei, però, non c'è Daniele Toretto, che invece nei giorni scorsi è volato a Ibiza con alcuni amici. Proprio quell'isola, appena un anno fa, aveva visto nascere il loro amore e sarebbe stata un'ottima occasione per celebrare l'anniverario.

