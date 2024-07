CHI SI RIVEDE! - EMINEM TORNA IN CIMA ALLE CLASSIFICHE CON L'ALBUM "THE DEATH OF SLIM SHADY" - NEL NUOVO PROGETTO, IL RAPPER "UCCIDE" IL SUO VECCHIO ALTER EGO, FAMOSO PER LE SUE RIME POLITICAMENTE SCORRETTE, CHE L'AVEVA PORTATO A DIVENTARE IL CANTANTE HIP-HOP PIÙ POPOLARE AL MONDO - NEGLI ULTIMI ANNI SI DICEVA CHE SI FOSSE RAMMOLLITO E CHE LA SUA CARRIERA STESSE SCIVOLANDO VERSO LA NOSTALGIA MA… - VIDEO

Estratto dell'articolo Andrea LaffranchI per il "Corriere della Sera"

La domanda non è se Eminem sia ancora rilevante, ma quanto. E la risposta sembra essere «molto». […] Con il nuovo album «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» il rapper fa centro in vetta alla classifica americana di Billboard per l’undicesima volta in carriera. Il debutto ha fermato la striscia di Taylor Swift, scesa al quarto posto dopo 12 settimane al numero 1 degli album con «The Tortured Poets Department», ancora una e avrebbe raggiunto il record assoluto che appartiene a Stevie Wonder e «Songs in the Key of Life». […]

Il nuovo album è un gioco di specchi col passato. A partire dal titolo che tradotto fa così: «la morte di Slim Shady, colpo di grazia». Slim Shady è l’alter ego che Eminem aveva creato a fine anni Novanta dopo il flop del suo album di debutto. Era un rapper cattivo, quasi caricaturale nel suo essere violento al limite dello splatter, ben oltre il politicamente scorretto con le sue rime misogine e omofobe, un portavoce di una generazione arrabbiata contro la società perbenista, la politica e uno star system vuoto.

Così Eminem, all’anagrafe Marshall Mathers, superando le barriere razziali e quelle geografiche aveva portato l’hip hop a diventare il genere dominante. Già prima della pandemia, però, sembrava aver perso il tocco e, nonostante i risultati di classifica, i suoi album avevano perso stelle nelle recensioni. Sembravano i sintomi di una carriera che scivola verso la nostalgia, ma i numeri smentiscono le ipotesi.

Secondo Chartmetric, società di data analysis nel settore musicale, sia nel 2022 che nel 2023, Eminem è stato il rapper più visto su YouTube e il 57% di chi guarda i suoi video ha fra i 16 e i 24 anni. Sorpresa. […]

Il nuovo album è un concept. La storia è quella della sfida finale fra Eminem e Slim Shady. L’alter ego rapisce il rapper, lo droga e lo costringe a scrivere testi esagerati per distruggerlo. Le rime sono politicamente scorrette, violente, come sempre. Anche se manca il bersaglio grosso. […] Anche musicalmente la produzione non è più alla ricerca di una nuova frontiera.

Però il flow, la metrica, la capacità di giocare con le parole e gli incastri, restano quelli di una volta. Non ce n’è per nessuno. La storia procede, nel video di «Houdini» lo Shady biondo dell’epoca e l’Eminem moro e barbuto contemporaneo si confrontano. Spesso il rapper usa voci diverse per identificare i personaggi e caratterizzarli.

La sfida finale arriva in «Guilty Conscience 2»: i due si rinfacciano di essere uno la creatura dell’altro, scatta il grilletto. «Omicidio suicidio». Il cattivo è morto. Tutto sistemato? Eminem si sveglia nel suo letto ma non capiamo se quello che è accaduto è realtà o sogno. Indizi contrastanti: nei giorni scorsi a Londra Eminem ha messo in scena il funerale di Shady, ma sulla cover del disco da un body bag, il saccone per i cadaveri, spuntano l’occhio spalancato e il ciuffo platino dell’alter ego. Eminem ha detto che per poter capire il disco, andrebbe ascoltato in ordine. […]

