CHI SONO I NUOVI CONCORRENTI DI “BALLANDO CON LE STELLE”? COME DAGO-ANTICIPATO SCENDERANNO IN PISTA IVA ZANICCHI, LUISELLA COSTAMAGNA, GIAMPIERO MUGHINI, ALEX DI GIORGIO E MARTA FLAVI. TRA I NOMI CERTI ANCHE NINO D’ANGELO E PAOLA BARALE. CI SAREBBE ANCHE UNA TRATTATIVA AVANZATA PER FAR METTERE IL TUTÙ A LORENZO BIAGIARELLI, CHE, OLTRE FARE LO CHEF IN TV, È ANCHE IL FIDANZATO DI SELVAGGIA LUCARELLI CHE SIEDERÀ TRA I GIURATI. SI PREVEDONO SCINTILLE…

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

milly carlucci foto di bacco (1)

La nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, show di successo del sabato sera di Rai1, debutterà il prossimo 8 ottobre. Dopo mesi di rumors, smentite e prime conferme FqMagazine svela in anteprima il cast completo della nuova edizione.

Chi scenderà in pista? La partecipazione di Iva Zanicchi è stata già ufficializzata nelle scorse settimane, nome che era stato anticipato dal giornalista Alberto Dandolo. Come svelato dal sito Dagospia troveremo in gara i giornalisti Luisella Costamagna, reduce da due anni di Agorà, e l’esplosivo Giampiero Mughini. Lo stesso sito aveva già svelato la partecipazione del nuotatore Alex Di Giorgio e della conduttrice Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo.

lorenzo biagiarelli selvaggia lucarelli

Dovrà mettersi in gioco tra valzer, tango e rumba il sex symbol Gabriel Garko, susciterà polemiche la partecipazione dell’attore Enrico Montesano, svelata da Tvblog. Attore dal lungo curriculum e dall’indubbia professionalità ma travolto dalle polemiche negli ultimi due anni per le sue posizioni NoVax e NoGreenPass. Sempre Tvblog aveva reso noto l’arrivo in pista del cantante Nino D’Angelo e della voce di Radio2 Ema Stokholma.

luisella costamagna

Nove concorrenti certi che siamo in grado di confermare, aggiungiamo gli ultimi quattro protagonisti completando il cast. FqMagazine può svelare che Milly Carlucci ha convinto, dopo i diversi tentativi degli anni scorsi, la showgirl Paola Barale. Del gruppo faranno parte anche l’attrice Rosanna Banfi, figlia del mitico Lino, e il modello e attore Alessandro Egger, famoso da bambino per aver “prestato” il suo volto alla Kinder. E il tredicesimo nome? Sarebbe in corso una trattativa avanzata per avere nel cast Lorenzo Biagiarelli, lo chef che figura nel cast fisso di “E’ sempre mezzogiorno“. Biagiarelli è anche il compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli che nel programma veste i panni di giudice.

ECCO TUTTI I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE:

Iva Zanicchi

Nino D’Angelo

Gabriel Garko

Enrico Montesano

Paola Barale

Marta Flavi

Luisella Costamagna

Giampiero Mughini

Rosanna Banfi

Alex Di Giorgio

Ema Stokholma

Alessandro Egger

Lorenzo Biagiarelli

ema stokholma alessandro egger foto di bacco paola barale ema stokholma foto di bacco marta flavi 2 ema stokholma marta flavi 1 alex di giorgio rosanna e lino banfi gabriel garko milly carlucci marta flavi 3 marta flavi 2 lorenzo biagiarelli foto di bacco NINO D'ANGELO iva zanicchi giampiero mughini 3 luisella costamagna selvaggia lucarelli e il fidanzato lorenzo biagiarelli Luisella Costamagna SELVAGGIA LUCARELLI LORENZO BIAGIARELLI lorenzo biagiarelli selvaggia lucarelli selvaggia lucarelli lorenzo biagiarelli foto di bacco (2) SELVAGGIA LUCARELLI LORENZO BIAGIARELLI selvaggia lucarelli lorenzo biagiarelli foto di bacco (1)