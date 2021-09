DI CHI SONO QUESTE BELLE CIAPET? LE RICONOSCETE? LEI È STATA ACCUSATA DAI PIPPAROLI DEL WEB DI AVER UTILIZZATO IL FOTORITOCCO. PER DISSIPARE I DUBBI LA BIONDINA UN PO' SVALVOLATA HA CONDIVISO UN VIDEO “SENZA FILTRI” IN CUI SI MOSTRA AL NATURALE: “COSÌ POTETE VEDERE CHE QUESTO È DAVVERO IL MIO CULO!!!!” – DI CHI SI TRATTA? VIDEO

Danilo Barbagallo per leggo.it

BRITNEY SPEARS

Britney Spears scatenata. Britney Spears dopo aver postato un suo scatto sul social in cui mostra il lato b è stata accusata da alcuni follower di aver utilizzato il fotoritocco. Per tutta risposta e per dissipare i dubbi la cantante ha condiviso un video “senza filtri” in cui si mostra al naturale: «Così - ha spiegato sul social - potete vedere che questo è davvero il mio cul*!!!!»

Il post è stato apprezzato, ma alcuni utenti hanno avanzato l’ipotesi dell’utilizzo di programmi di fotoritocco per migliorare la resa. Per tutta riposta Britney ha deciso di pubblicare il sexy video da cui è preso la scatto, seguito dalla didascalia:«Ecco un video in modo che possiate vedere che questo è davvero il mio cul*!!!! Niente filtri o trucchi… è lui!!!! Psss... Mi riprendo con un selfie stick e lo farò sempre RIMANE IN ALTO... NON RISPONDE... ed è ESTREMAMENTE AFFIDABILE».

