CHICCHE DI GOSSIP - BELEN, LEI SÌ CHE “VALES”! - LA GIOVANE BLOGGER CHIARA NASTI SORPRESA A IBIZA CON IL DIFENSORE EMERGENTE KEVIN BONIFAZI - CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA A LAVORO PER AMAZON TV - PAOLO RUFFINI CONDURRÀ “LA PUPA E IL SECCHIONE” - A CHI SI DEVE LA CHIOMA BLONDIE DI FACCHINETTI? - VACCHI E TOTTI PAZZI PER IL PADDLE AL PUNTO CHE...

Da “Chi”

I SEGRETI DELLA IBIZA BY NIGHT

Grande tormento e fermento a Ibiza nelle feste by night. La giovane blogger Chiara Nasti sorpresa con il difensore emergente Kevin Bonifazi. Single e felice il sempre affascinante Marco Borriello, ma le feste in casa sua sono diventate un momento cult inaccessibile per i fortunati della Isla by night.

SANTAMARIA - BARRA: SI PARTE!

Primo lavoro di coppia per l’attore Claudio Santamaria e la moglie e sua agente Francesca Barra che hanno accettato di condurre per Amazon Tv un nuovo progetto che li vedrà protagonisti insieme. Contattati dalla rete emergente anche il duo Pio e Amedeo per testare un reality sui comici.

TOTTI SI FA IL PADDLE A CASA

Nuovo acquisto nella splendida villa di Francesco Totti che, per alimentare la sua passione per il paddle, sport molto in voga in questo periodo, si è fatto costruire in casa un campo regolamentare per giocare. In Italia la stessa idea è venuta anche a Gianluca Vacchi, patito di partite in notturna di questo sport.

LA CHIOMA DI FACCHINETTI

Francesco Facchinetti nell’ultimo periodo ha sfoggiato sui social una nuova e bionda chioma inaspettatamente molto aggressiva (evidentemente di gran moda, vedi alla voce Fedez). Chi sarà il mago che si cela dietro questa operazione d’immagine che a Francesco piace tanto?

francesca barra claudio santamaria

RUFFINI FA IL SECCHIONE

Il conduttore e attore Paolo Ruffini nella prossima stagione tv è stato scelto per prendere in mano “La pupa e il secchione”, format storico di Italia 1 che tornerà in onda. Ancora da decidere il nome della partner che lo affiancherà.

BELEN, LEI SÌ CHE “VALES”!

C’è stato un momento di stop per Belen Rodriguez e per la sua presenza a “Tú sí que vales” dettato dall’amore ritrovato con Stefano De Martino e dalla voglia di concentrarsi sulla famiglia, mettendo da parte il lavoro. Poi la Rodriguez si è “risvegliata” ed ecco che sarà nuovamente nello show di Canale 5.

paolo ruffini a verissimo 5

CIAO ZIA IVA

Assente, invece, sempre a “Tú sí que vales”, la cantante e opinionista Iva Zanicchi. Al suo posto in pole position la giovane attrice Diana Del Bufalo, esplosa ad “Amici” e oggi volto di fiction e film di successo.

POLITICALLY (S)CORRECT

L’utopia di Andrea e la realtà di Virginia

In casa del sindaco di Roma esistono due posizioni contrapposte: l’utopia ambientalista, terzomondista, di fratellanza e progresso universale di Andrea Severini (espressa nel suo blog) e la realtà di degrado, sporcizia e difficoltà a 360° - purtroppo ancora senza speranza di riscatto - per la Capitale governata da sua moglie, Virginia Raggi.

iva zanicchi 2

Il solstizio di Monica sull’appia

Elfi, unicorni, fate, draghi e amazzoni che danzavano tra la folla alla festa del solstizio d’estate organizzata dalla pr Monica Macchioni sull’Appia Antica.Tra loro, si aggiravano nella notte Fabrizio Cicchitto, Ferdinando Mach di Palmestein e Lando Buzzanca.

Santanchè e Alfonsi inaugurano Dicò

Inaugurazione bipartisan per la casa-galleria Dicò, in via Monserrato, dove sono intervenuti da Daniela Santanchè a Sabrina Alfonsi, “minisindaco” del Primo municipio di Roma. Tra i presenti, anche Clemente Mimun e Francesca Lo Schiavo.

VIRGINIA RAGGI E IL MARITO ANDREA SEVERINI