Da Chi

Moser vola in Honduras?

gregoraci coletti

L’“Isola dei famosi” è stata allungata fino al 7 giugno e il programma è alla ricerca di nuovi naufraghi. Tra i contattati, un ex gieffino: Ignazio Moser, che ha preso del tempo per decidere se partire o no. L’ostacolo da superare per la scelta? La gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez...

La De Lellis vola alle Canarie

Giulia De Lellis ha preso ufficialmente casa a Milano. Ma niente convivenza con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta... almeno per il momento. Inoltre, Giulia sta preparando le valigie perché per un mese si trasferirà alle Canarie per condurre “Love Island”, in onda su Discovery. E Beretta non la lascerà da sola.

de lellis carlo beretta

L’ammiratore di Elisabetta

Chi è il misterioso ammiratore segreto che da tempo manda centinaia e centinaia di fiori a Elisabetta Gregoraci? In un primo momento si era pensato a Manuel, noto imprenditore playboy padovano; ma lui smentisce seccamente. Tutte le strade portano al suo ex: Stefano Coletti.

