CHICCHE DI CHI

Da "Chi"

VIKTORIJA MIHAJLOVIC

Mihajlovic in love

Viktorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore del Bologna che sta combattendo contro la leucemia, in questi giorni ha trovato l’amore tra le braccia di un suo vecchio amico.

Il no di Filiberto

EMANUELE FILIBERTO

Prima di “Amici Celebrities” il principe Emanuele Filiberto aveva stretto contatti in Rai per fare l’inviato di “Domenica In” per Mara Venier. Ma, dinanzi alla passione per il canto, il principe imprenditore, pronto a un nuovo futuro in tv, ha scelto la trasmissione di Maria De Filippi.

cast completo di celebrity hunted

Giochiamo a guardia e ladri?

Ecco il cast completo di “Celebrity Hunted”, lo show milionario di Amazon Tv: Francesco Totti, Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra, Fedez e lo youtuber Luis Sal, Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo e in ultimo Costantino della Gherardesca. Il gruppo girerà in lungo e largo l’Italia per... “fuggire”. La messa in onda sul canale digitale è prevista per aprile.

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA PREPARA LA PIZZA

Raoul festeggia senza Rocío

raoul bova con rocio munoz morales (2)

Raoul Bova ha festeggiato i 18 anni del figlio Francesco. Per l’occasione l’attore si è riunito con l’ex moglie Chiara Giordano e l’altro loro figlio Alessandro per una cena in un ristorante stellato a Roma. Assente Rocío Morales, compagna di Bova, che non è mai entrata in sintonia con la famiglia dell’attore.

claudia gerini e andrea preti3 ASIA ARGENTO

Argento & Preti: quasi amore

Asia Argento ha un nuovo amico del cuore. Lui è Andrea Preti, ex fidanzato di Claudia Gerini. I due si frequentano da poche settimane.

C’è un “Brosio-gate” in salsa piccante…

Come mai Paolo Brosio ha congelato i rapporti con l’ex naufraga Giorgia Venturini (oggi volto di “Tiki Taka”)? I due, dopo aver stretto un rapporto d’amicizia intimo, si sono ritrovati al centro di uno scherzo sexy. Scherzo che Brosio non ha assolutamente digerito: infatti non ha firmato la liberatoria per la messa in onda e ha immediatamente tolto il saluto alla sua bella amica. Come finirà quello che è già stato definito il “Brosio-gate”?

giorgia venturini 9 PAOLO BROSIO

Politically (s)correct

Pronto Matteo, tutto bene?

gian marco centinaio sara foscolo 9

Gian Marco Centinaio, ex ministro dell’Agricoltura, ha raccontato durante un party del suo agosto molto movimentato, quando, ignaro dello strappo al governo di Matteo Salvini, il suo cellulare continuava a squillare mentre lui si divertiva in vacanza. Alla 22esima chiamata ha risposto al leader della Lega, convinto che volesse solo raggiungerlo al mare…

athos de luca foto di bacco

Nel Cilento aspettano Conte

LA CRINIERA AL VENTO DI GIUSEPPE CONTE

A Torchiara in Cilento, nel salotto intellettuale di Borgo Riccio che quest’anno ospita la quinta edizione di “Story Riders”, con politici, scrittori e attori a raccontare storie con i ragazzi del Rione Sanità di Napoli, sperano che il premier Giuseppe Conte, habitué della vicina Agropoli, possa arrivare almeno per la premiazione.

Aggiungi un posto a Italia Viva

Athos De Luca, storico ambientalista del Partito democratico, ha aderito a Italia Viva con Matteo Renzi.

VIKTORIJA MIHAJLOVIC CON IL FIDANZATO

