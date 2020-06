CHIEDILO A "MI MANDA RAI TRE" – BALASSONE: IL PROGRAMMA CONDOTTO DA SOTTILE È L'OPPOSTO DEL TALKSHOW CHE FA DA SOTTOFONDO MENTRE PASSA LA GIORNATA. PRETENDE INVECE CHE A SEGUIRLO SI TENGANO CARTA E MATITA PRONTE ALL'USO. COME AGGUANTARE I BONUS? COME PORTARE IN PIENA LUCE LA COLF IN NERO? L'ASPIRANTE AL PUBBLICO GOVERNO DOVREBBE ESSERE ESPOSTO ALLE "CONSEGUENZE DEL DECIDERE", COME LE SNOCCIOLA IL SADICO SOTTILE. DOPODICHÉ, SE SOPRAVVIVE... - VIDEO

Stefano Balassone per la Repubblica

M i manda Rai Tre è l' opposto del talkshow che fa da sottofondo mentre passa la giornata. Pretende invece che a seguirlo si tengano carta e matita pronte all' uso.

Nella puntata di martedì scorso, ad esempio, pareva di essere piombati in una pagina di FAQ (Frequently Asked Questions) con le risposte alle domande che ti gettano nel panico alle prese con un modulo del Fisco o una sconosciuta lavatrice. In questo caso l' oggetto misterioso era il decreto, in realtà più d' uno, che sparge soldi a debito nelle tasche di chi le scopre vuote per il virus.

Bene, pertanto, che il canone d' affitto del negozio sfugga alla canonica procedura del rimborso e sia compensato dritto per dritto mediante detrazione dalle tasse; male che i contributi "a fondo perduto" (li ricevi e non devi restituirli) siano di sollievo a chi lavora di turismo, ma solo fino alle perdite di aprile e non (finora almeno) anche di maggio, il mese che ante virus inaugurava davvero la stagione.

Che dire poi a quella signora che a fine 2019 si è fatta coraggio, ha aperto un negozio vintage e tuttora non vede l' ombra di un avventore, salvo qualcuno che s' affaccia col solo scopo di venderle qualcosa?

Come agguantare i tanti bonus che spettano al patriota che si doti di bici o monopattino e sostiene l' industria del Paese? Oppure a chi installa colonnine di elettrica ricarica per strada? Qual è l' ISEE che ti fa accedere al super sconto (80%) dell' albergo? Come portare in piena luce la Colf in nero e quelli col permesso di soggiorno che nei campi sudano a tirare su i raccolti? Ma, sopra tutto, come potrà cavarsela l' analogico nonagenario che per godere la sua parte di cuccagna dovrebbe usare Spid e App del mondo digitale?

In Arancia Meccanica l' eroe subiva l' ordalia di contemplare il suo stesso vizio. L' aspirante al pubblico governo dovrebbe essere esposto alle "conseguenze del decidere", come le snocciola il sadico Sottile. Dopodiché, se sopravvive, che venga eletto subito e d' ufficio.

