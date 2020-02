CHIUDETE LA MAIL: È ARRIVATA LA NEWSLETTER DI MARIO CALABRESI - “LA VERITÀ” STRONCA L’EX DIRETTORE DI STAMPA E REPUBBLICA: “DICE DI AVER RITROVATO IL SUO MESTIERE. CHISSÀ CHE GIUBILO TRA I COLLEGHI DEI DUE QUOTIDIANI, RETROCESSI A MAESTRANZE. CI RACCONTA LA SUA CON IL TONO DI UN BAMBINO CHE SCOPRE LO ZUCCHERO FILATO” - “NON CI SARANNO ANALISI E EDITORIALI, CI PARE GIUSTO. MICA DEVE DARE NOTIZIE, È UN GIORNALISTA, LUI…”

2 – CALABRESI HA APPENA INVENTATO IL GIORNALISMO

Gustavo Bialetti per “la Verità”

Mario Calabresi ha deciso di dedicarsi a un nuovo mestiere: quello del giornalista.

Può sembrare un' affermazione strana, per uno che negli ultimi dieci anni ha fatto il direttore della Stampa e di Repubblica. Ma è proprio lui a dircelo, in un' intervista a Linkiesta in cui parla del lancio della sua newsletter: «Ho ritrovato il mio mestiere, per dieci anni non sono riuscito più a farlo». E chissà che giubilo fra i colleghi dei due quotidiani, retrocessi d' ufficio a maestranze di tutt' altro mestiere.

Ma se La Stampa e Repubblica non fanno giornalismo, che cos' è allora il giornalismo? Ce lo spiega Calabresi, che lo ha imparato «all' università di Stanford, alla scuola di giornalismo, che si trova nella Silicon Valley», detta con lo stesso tono di quando Carlo Verdone sosteneva di avere in testa «'n paja e fieno che se fa a Miami».

Ecco, sembra che a Stanford dicano che il vero giornalismo sono ormai le newsletter: una cosa che il resto del mondo ha abbandonato non appena sono nati i social e che certi giornalisti, con il consueto fiuto per lo spirito del tempo, hanno scoperto proprio in quel momento.

Calabresi ci racconta la sua con il tono di un bambino che scopre lo zucchero filato: si tratta, dice, di «raccontare quello che accade con un punto di vista un po' spostato, un po' laterale, che cerchi di cogliere anche degli aspetti universali», cioè, in buona sostanza, «raccontare le persone».

Del resto, su Twitter rilancia: «In quest' anno ho capito come il mio motore non sia tanto l' adrenalina del rincorrere le ultime notizie ma proprio il giornalismo». Da una parte c' è il giornalismo, dall' altra le notizie, quindi. E infatti, «nella newsletter non ci saranno delle analisi o degli editoriali». E ci pare giusto. Mica deve fare analisi o dare notizie, Calabresi. È un giornalista, lui.

