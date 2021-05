13 mag 2021 13:46

UNA CHIUSURA DEGENERES – L’ICONA LIBERAL, FINITA NELLA BUFERA PER AVER CREATO UN AMBIENTE DI LAVORO TOSSICO, ABBANDONA IL SUO “ELLEN DEGENERES SHOW” DOPO QUASI 20 ANNI – LA CONDUTTRICE DICE DI AVER ESAURITO LA SUA VENA ARTISTICA MA, DOPO CHE I SUOI COLLABORATORI HANNO FATTO CROLLARE L’IMPALCATURA ETICA, ORMAI È TROPPO SPUTTANATA PER PORTARE AVANTI UN PROGRAMMA CHE AVEVA COME MARCHIO “BE KIND”… - VIDEO