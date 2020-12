21 dic 2020 17:44

CI SCRIVE VITTORIO FELTRI: ''MARCO BENEDETTO VA ELOGIATO PERCHÉ HA LETTO ERODOTO, MA RIMPROVERATO PERCHÉ MI ATTRIBUISCE UNA COSA CHE NON HO MAI SCRITTO, E CIOÈ CHE LE DONNE VIOLENTATE VANNO A CERCARSI GUAI. HO SCRITTO CHE LA RAGAZZA STUPRATA DA GENOVESE È STATA INGENUA E IMPRUDENTE. NON SI VA IN CASA DI UN DROGATO E IN QUEL LUOGO NON CI SI DROGA PER POI TROVARSI IN CAMERA DA LETTO DEL LUPO MEDESIMO. E SU MIO FIGLIO MATTIA…'' - POI LA TOCCA PIANO: ''BENEDETTO MI VUOLE MORTO MA SPERO CREPI LUI PRIMA DI ME''