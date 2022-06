CIAK, MI GIRA - E' SUBITO "ELVIS", ANCHE SE IL FILM DI BAZ LUHRMANN IN QUEST'ITALIA COSÌ CALDA NON È CHE IERI ABBIA PROPRIO SBANCATO, ANZI. COMUNQUE, È PRIMO CON 153 MILA EURO E 22 MILA SPETTATORI IN 387 SALE, E SPINGE AL SECONDO POSTO IL CARTONE PIXAR "LIGHTYEAR" A 92 MILA E AL TERZO "TOP GUN MAVERICK". VI MERITATE AL BANO. PIUTTOSTO SIETE PRONTI PER "HOUSE OF THE DRAGONS" IL PREQUEL DI "TRONO DI SPADE" IN ONDA DAL 22 AGOSTO SU SKY? – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E' subito "Elvis", anche se il film di Baz Luhrmann in quest'Italia così calda non è che ieri abbia proprio sbancato, anzi, primo con 153 mila euro e 22 mila spettatori in 387 sale, spingendo al secondo posto il cartone Pixar "Lightyear" a 92 mila, al terzo "Top Gun Maverick" a 83 mila e al quarto "Jurassic World Il Dominio" a 75 mila. Vi meritate Al Bano.

Piuttosto siete pronti per "House of the Dragons" il prequel di "Trono di spade" in onda dal 22 agosto su Sky? E per il grande ritorno di Bimbi belli, la rassegna di opere prime italiane scelte da Nanni Moretti che si vedranno nell'arena del Sacher dal 30 giugno?

Almeno fa qualcosa di buono. È stata una stagione piena di opere prime, anche se spesso buttate vie senza una minima idea di programmazione. È vero che va tutto male, ma certi film andavano protetti.

Non possiamo che ringraziare Moretti per il ritorno di Bimbi belli sospeso l'anno scorso per Covid.

