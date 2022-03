CIAK, MI GIRA! - ALMENO IERI QUALCUNO È ANDATO AL CINEMA. BUONE NOTIZIE. “THE BATMAN” HA INCASSATO IERI 390MILA EURO SUPERANDO COSÌ GLI 8 MILIONI DI EURO. CORRO DA TE” INCASSA 247MILA EURO - AL TERZO POSTO TROVIAMO INVECE “LICORICE PIZZA” CON 163MILA EURO - AL QUARTO POSTO “MOONFALL” DI ROLAND EMMERICH CON HALLE BERRY CHE DEVE SALVARE L’UMANITÀ DA UN LUNA SBARAZZINA USCITA DALLA PROPRIA ORBITA…. VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

zoe kravitz robert pattinson the batman

Almeno ieri qualcuno è andato al cinema. Buone notizie. “The Batman” con Robert Pattinson ha incassato ieri da noi 390 mila euro superando così gli 8 milioni di euro e il milione di spettatori totali. In America ieri ha incassato 10 milioni di dollari arrivando a 273 milioni di dollari totali nazionali e a 521 milioni in tutto il mondo. Mica male. “Corro da te”, la commedia con disabilità diretta da Riccardo Milano con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone che ci sorridono dagli autobus, lei in carrozzella lui no, lei col nome sotto il titolo lui sopra, incassa 247 mila euro portando al cinema 36.178 persone per un totale di 408 mila euro.

pilar fogliati pierfrancesco favino corro da te

Al terzo posto troviamo invece “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson con le sue tre candidature agli Oscar, ma potrà al massimo vincere l'Oscar per la sceneggiatura, con 163 mila euro per un totale di 286 mila. Al quarto posto “Moonfall” di Roland Emmerich con Halle Berry che deve salvare l’umanità da un luna sbarazzina uscita dalla propria orbita. Ieri sera c'era una luna piena spettacolare, l’avete vista? Il cartone animato giapponese di culto “Belle”, adattamente all’epoca sociale de “La Bella e la Bestia”, è sesto con 50 mila euro e un totale di 98 mila euro.

THE BATMAN 18

Ottavo posto per “C’era una volta il crimine” di Max Bruno con 41 mila euro per un totale di 421 mila euro. In pratica “Corro da te” ha incassato la stessa cifra in due giorni rispetto alle due settimane di “C’era una volta il crimine”. In America ieri era al secondo posto l’anime ultraviolento ma strepitoso (100% di gradimento dai citic) di Park Seong-hun "Jujutsu Kaisen 0: The Movie, con 5,7 milioni di dollari in un giorno, forte di un incasso globale di 120 milioni.

licorice pizza

Sarà una bomba, preparatevi. Tra le buone novità delle sale americane segnaliamo anche il quarto posto di “X” di Ti West con Mia Goth, scoperta da Luca Guadagnino in “Suspiria”, Jenna Ortega, Martin Henderson, un horror molto amato dai critici (96%) che parte sul desiderio di un gruppo di giovani di fare film porno nel Texas rurale del 1979, quarto con 1, 7 milioni di dollari. Ma segnaliamo anche il thriller con sarto esperto e una banda di gangster “The Outfit” di Graham Moore con Mark Rylance, Dylan O’Brien, Zoey Deutch, 530 mila dollari, e il mélo coreano ambientato in America “Umma”, che ha incassato 340 mila dollari.

licorice pizza

licorice pizza miriam leone pierfrancesco favino corro da te pilar fogliati corro da te licorice pizza licorice pizza licorice pizza licorice pizza pilar fogliati pierfrancesco favino corro da te miriam leone pierfrancesco favino corro da te miriam leone pierfrancesco favino corro da te 1 zoe kravitz catwoman in the batman THE BATMAN 13 john turturro carmine falcone in the batman john turturro carmine falcone in the batman THE BATMAN 5 zoe kravitz the batman. zoe kravitz the batman.