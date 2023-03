CIAK, MI GIRA - BOOM! "JOHN WICK 4” CON KEANU REEVES ORMAI SESSANTENNE E NEANCHE TROPPO ARZILLO SI IMPONE AL SUO PRIMO WEEKEND. IN ITALIA INCASSA 2 MILIONI 93 MILA EURO, SOLO IERI 623 MILA EURO, PORTANDO AL CINEMA 76 MILA SPETTATORI. AL SECONDO POSTO TROVIAMO IL CAMPIONE ITALIANO, “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE” CON PIERFRANCESCO FAVINO IN GUERRA CON CINESI E CALABRESI IN QUEL DI MILANO, 441 MILA EURO. FACCIAMO SUBITO “AMORE 2”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

john wick 4

Boom! Con 137 milioni di dollari in tutto il mondo, 73,5 solo in America, “John Wick 4” di Chad Stahelski con Keanu Reeves ormai sessantenne e neanche troppo arzillo si impone al suo primo weekend battendo clamorosamente i suoi avversari diretti, “Creed III”, 10 milioni in America, 140 totali americani e 245 globali, ma soprattutto “Shazam! Furia degli dei” della D.C.Comics, che incassa solo 9,7 milioni di dollari in America, per un totale americano di 46 su due settimane e globale di 102 milioni.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore

In Italia, dove quanto a film dove ci si mena non siamo secondi a nessuno, “John Wick 4” incassa nel weekend 2 milioni 93 mila euro, solo ieri ha incassato 623 mila euro portando al cinema 76 mila spettatori. Al secondo posto troviamo il campione italiano, “L’ultima notte di Amore” con Pierfrancesco Favino in guerra con cinesi e calabresi in quel di Milano, 441 mila euro per un totale di 2 milioni 564 mila euro. Facciamo subito “Amore 2”…

everything everywhere all at once 5

Terzo è “Shazam! Furia degli dei” con 385 mila euro e un totale di 1 milione 375 mila euro. Quarto “Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh, 340 mila euro e un totale di 2 milioni 177 mila euro. Solo quinto il film scemotto per ragazzini “Il viaggio leggendario”, 313 mila euro.

CREED III

Seguono “Creed III” a 230 mila euro, “The Whale” a 213 mila euro. Solo nona l’opera prima da regista di Beppe Fiorello, “Stranizza d’amuri”, 194 mila euro. Ma è evidente che “John Wick 4” con le sue quasi tre ore di botte, pistolettate, spadaccinate, martellate abbia travolto tutto e tutti.

