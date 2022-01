CIAK, MI GIRA - BUONE NOTIZIE. “NIGHTMARE ALLEY – LA FIERA DELLE ILLUSIONI” DI GUILLERMO DEL TORO CON BRADLEY COOPER, ROONEY MARA E CATE BLANCHETT È SUBITO PRIMO CON UN INCASSO MODESTO, 58 MILA EURO, MA PER QUESTI TEMPI IN ITALIA SIGNIFICATIVO. È IL SEGNO CHE IL PUBBLICO NON SI È ANCORA ARRESA ALLE PIATTAFORME E ALLA DITTATURA DEI FILM DI SUPEREROI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Nightmare Alley, Bradley Cooper

Buone notizie. “Nightmare Alley – La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro con Bradley Cooper, Rooney Mara e Cate Blanchett è subito primo con un incasso modesto, 58 mila euro, ma per questi tempi in Italia significativo.

E’ il segno che il pubblico non si è ancora arresa alle piattaforme e alla dittatura dei film di supereroi. In tutto, sono 9.808 gli eroici spettatori che hanno visto il film, trionfo di artigianato cinematografico vecchio stile.

molly kunz il lupo e il leone

“Il lupo e il leone” e “Spider-Man: No Way Home” scivolano così al secondo e al terzo posto con 25 mila e 22 mila euro. “King Richard” è quarto con 16 mila euro e “Scream” quinto con 12 mila euro.

Nella top ten di ieri “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo è il solo film italiano presente, settimo con 7 mila euro. I Wonder, la società di distribuzione di film d’autore, festeggia le 31 nominations ai Césars, gli Oscar francesi, dei film che distribuisce.

tom holland spider man no way home

Ne ha più di tutte, addirittura 15 il bellissimo e ancora in sala “Illusioni perdute” di Xavier Giannoli, tra queste film, regia, non protagonisti, sceneggiatura non originale, “Annette” di Lèos Carax ne ha 11, tra queste film, regia sceneggiatura non originale, musiche, “Titane” di Julia Ducournau, che potete vedere in questi giorni su Mubi, ne ha 4, regia, fotografia, effetti visiva, promessa femminile, e una sola, per la non protagonista Adéle Exarkopoulos, ne ha il buffo “Mandibules” di Quentin Dupieux.

la mosca gigante di mandibules

Tutti film più o meno ancora in sala. “Annette” ritornerà in sala il 3 febbraio proprio durante Sanremo. Tra le nominations per il miglior film ai Césars ci sono anche “Aline” di Valérie Lemercier, “Bac Nord” di Cédric Jimenez e “L’évenement – La scelta di Anne” di Audrey Diwan , che trovate sulle piattaforme. Un po’ snobbato “France” di Bruno Dumont, che ha una nominations per Lèa Seydoux come migliore attrice.

