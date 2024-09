CIAK, MI GIRA! - CHE BOTTA! L'INTER PERDE SIA IL DERBY COL MILAN, SIA IL PRIMO POSTO AL BOX OFFICE ITALIANO COL DOCUMENTARIO "INTER DUE STELLE SUL CUORE", VINTO DA "CATTIVISSIMO ME 4" CON 753 MILA EURO. NON È NEANCHE SECONDO VISTO CHE È SUPERATO DA "BEETLEJUICE BEETLEJUICE "DI TIM BURTON CON 683 MILA EURO. E' TERZO CON 681 MILA EURO, ANCHE PERCHÉ IERI, COL DERBY, ERA FINITO AL QUINTO POSTO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Inter due stelle sul cuore

Nulla da fare. L'Inter perde sia il derby col Milan, che botta! sia il primo posto al box office italiano col documentario "Inter due stelle sul cuore", vinto da "Cattivissimo me 4" con 753 mila euro, e un totale 16,2 milioni questo weekend. Non è neanche secondo visto che è superato da "Beetlejuice Beetlejuice " di Tim Burton con 683 mila euro, e un totale di 4,2 milioni. E' terzo con 681 mila euro, anche perché ieri, col derby, era finito al quinto posto.

la misura del dubbio

Segue al quarto posto "Speak No Evil" di James Watkins con James McAvoy con 351 mila euro. Il potente cartone animato "Transformers One" è solo ottavo con 160 mila euro, mentre il legal drama "La misura del dubbio" di e con Daniel Auteil è nono con 157 mila euro. Il campione italiano, "Vermiglio" di Maura Delpero, forte di un Lenoe d'argento a Venezia, ma schiaffato in sole 26 sale è decimo con 137 mila euro.

Transformers One

Ma si sta muovendo molto bene, ieri aveva incassato 47 mila euro e al 4 Fontane era strapieno. In America troviamo al primo posto "Beetlejuice Beetlejuice " con 26 milioni di dollari, un totale di 226 e un globale di 329. Al secondo posto "Transformers One" con 25 milioni e al terzo "Speak No Evl" con 5,9 e un totale di 21.

