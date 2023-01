CIAK, MI GIRA - CHE NOIA! “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” DI JAMES CAMERON STRAVINCE ANCHE QUESTA SETTIMANA, DA NOI E IN QUASI TUTTO IL MONDO. AL PUNTO DA SFIORARE I 2 MILIARDI DI DOLLARI GLOBALI, 1 MILIARDO, 901 MILIONI. MINCHIA! NON VEDO NESSUN FILM CHE RIESCA NON DICO A RESISTERGLI, MA ALMENO A STARGLI DIETRO - AL SECONDO POSTO TROVIAMO LA COMMEDIA DI RICCARDO MILANI “GRAZIE, RAGAZZI” CON ANTONIO ALBANESE, E AL TERZO "TRE DI TROPPO” CON FABIO DE LUIGI E VIRGINIA RAFFAELE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Avatar - The Way of Water 4

Che noia! “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron stravince anche questa settimana, sia in America, con 31 milioni di dollari solo nel weekend, che da noi e in quasi tutto il mondo. Al punto da sfiorare i 2 miliardi di dollari globali, 1 miliardo, 901 milioni. Minchia! In Italia, con gli incassi di questa settimana, solo ieri ha incassato 897 mila euro, arriva alla bella cifra di 40 milioni, 386 mila euro e un totalone di 4 milioni e mezzo di spettatori, meno della metà, però, di quelli che ha fatto in Francia. Non vedo nessun film che riesca non dico a resistergli, ma almeno a stargli dietro.

MEGAN

In America questo weekend “M3GAN”, l’horror della Blumhouse, è secondo con 17 milioni di dollari e un totale globale di 93 milioni di dollari, che per un horror è una cifra incredibile, mentre “Il gatto con gli stivali 2” è terzo con 13 milioni e un totale globale di 251 milioni di dollari. Da noi non sono andati così bene. La new entry “Plane” con Gerard Butler, filmaccione d’azione con un pilota che è costretto a atterrare in una zona di guerra col suo aereo commerciale mentre infuria una terribile tempesta (mica male…) è addirittura quinto con 10 milioni. Vabbé.

antonio albanese grazie ragazzi 1

Da noi al secondo posto troviamo la commedia di Riccardo Milani “Grazie, ragazzi” con Antonio Albanese, remake del film Francese “Un trionphe” con Kad Merad, identico a Albanese, con 776 mila euro in tutta la settimana. Ieri, che è stato il giorno migliore, ne ha incassati 353 mila. Credo che i produttori si aspettassero qualcosa in più.

luca marinelli le otto montagne

Seguono ieri “Tre di troppo” con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, 285 mila euro, arrivato a un totale di 3, 8 milioni, Quarto posto ieri per “le otto montagne”, che durante la settimane abbiamo spesso trovato al secondo posto, con 266 mila euro ieri e un totale di 4, 5 milioni, mentre “Il gatto con gli stivali 2” ieri era quinto con 158 mila euro e un totale di 5, 3 e “M3GAN” era sesto con 151 mila euro e un totale di 1, 7.

tre di troppo fabio de luigi e Virginia Raffaele le otto montagne il gatto con gli stivali 2. 2 il gatto con gli stivali 2. 3 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 luca marinelli le otto montagne alessandro borghi luca marinelli le otto montagne alessandro borghi le otto montagne le otto montagne di felix van groeningen e charlotte vandermeersch locandina tre di troppo fabio de luigi Avatar - The Way of Water 2 Avatar - The Way of Water M3GAN antonio albanese grazie ragazzi 2 MEGAN M3GAN Avatar - The Way of Water 3