CIAK, MI GIRA! - COME AL SOLITO IL LUNEDÌ SI PIANGE: INCASSUCCI. L’UNICA SODDISFAZIONE È CHE SI VA ASSOTTIGLIANDO DI PARECCHIO LA DISTANZA TRA IL POTENTE “VENOM: THE LAST DANCE”, IERI 173MILA EURO CON 23MILA SPETTATORI E “PARTHENOPE” 165MILA EURO MA CON PIÙ SPETTATORI, 25MILA E UN TOTALE DI 2 MILIONI 172 MILA EURO - I CAMPIONI ITALIANI DI QUESTA STAGIONE, “IDDU” E “VERMIGLIO”, SETTIMO E OTTAVO CON 15 MILA EURO E 10 MILA, SONO ARRIVATI ENTRAMBI AI 2 MILIONI. CAPITE QUINDI COME SI SIA MOSSO BENE, RISPETTO AL CINEMA ITALIANO, “PARTHENOPE” … - VIDEO

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

Marco Giusti per Dagospia

Come al solito il lunedì si piange. Incassucci. Addirittura meno del passato lunedì, che già era un pianto. L’unica soddisfazione è che si va assottigliando di parecchio la distanza tra il potente “Venom: The Last Dance” con Tom Hardy che ha inghiottito un alieno cannibale e battutaro e “Parthenope” di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta che fa perdere la testa ai maschi più o meno etero di Capri. Anche se, come si sente nel film, i veri napoletani non vanno a Capri. O sono troppo poveri o sono troppo ricchi.

c'era una volta in america 9

Insomma, “Venom3” incassa ieri 173 mila euro con 23 mila spettatori in 275 sale e un totale ormai di 3 milioni 368 mila euro e “Parthenope” incassa 165 mila euro con 25 mila spettatori in 369 sale e un totale di 2 milioni 172 mila euro. “Parthenope” ha quindi ieri duemila spettatori in più, ma probabilmente pensionati che pagano la metà. Al suo primo giorno su tre l’ennesima riedizione di “C’era una volta in America” di Sergio Leone incassa 53 mila euro, 7 mila spettatori. “Smile2” è quarto con 33 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 2 milioni 210 mila euro.

megalopolis 6

Lo segue “Il robot selvaggio” della Dreamworks con 30 mila euro e un totale di 4 milioni 790 mila euro, “Megalopolis” di Francis Coppola con 21 mila euro e un totale di 1 milione 201 mila euro. I campioni italiani di questa stagione, “Iddu” di Piazza e Grassadonia e “Vermiglio” di Maura Delpero sono settimo e ottavo con 15 mila euro e 10 mila. Sono arrivati entrambi ai 2 milioni, 1.996 “Iddu” e 2.212 “Vermiglio”. Capite quindi come si sia mosso bene, rispetto al cinema italiano, “Parthenope”.

nicolas cage longlegs

“The Apprentice” di Ali Abbasi con Jeremy Strong e Sebastian Stan sulle origini di Trump è decimo con 5 mila euro, 909 spettatori e un totale di 261 mila euro. Per Halloween arrivano film nuovi. I più giusti sono l’horror “Longlegs” di Oz Perkins con Nicolas Cage, che esce il 31 ottobre, “terrifier 3” che ha qualche anteprima proprio a Halloween, e “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley, che, dopo qualche anteprima i giorni scorsi, esce sul serio domani 30 ottobre.

berlinguer. la grande ambizione 14

Per i bambini torna anche lo strepitoso “Coraline e la porta magica” film a passo uno di Henry Selick. Il 31 ottobre escono anche, e non vedo cosa ci possiamo fare per Halloween “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano e “Fino alla fine” di Gabriele Muccino.

berlinguer. la grande ambizione 9 Parthenope by Paolo Sorrentino_from left Celeste Dalla Porta, Daniele Rienzo and Dario Aita_photo by Gianni Fiorito 1 berlinguer. la grande ambizione 5 berlinguer. la grande ambizione 10 iddu 3 nicolas cage longlegs longlegs 9 the apprentice 5 the apprentice 7 the apprentice 8 Parthenope by Paolo Sorrentino _ From left Celeste Dalla Porta and Stefania Sandrelli_ photo by GIanni Fiorito megalopolis 3 megalopolis 1 smile 2 1 parthenope by paolo sorrentino gary oldman photo by gianni fiorito IL ROBOT SELVAGGIO IL ROBOT SELVAGGIO IL ROBOT SELVAGGIO c'era una volta in america 4 c'era una volta in america 6 c'era una volta in america 2 c'era una volta in america 5 parthenope di paolo sorrentino c'era una volta in america 8 luisa ranieri in parthenope GARY OLDMAN - PARTHENOPE megalopolis 5 megalopolis 4 megalopolis 3 megalopolis 2 megalopolis 5 iddu 4 iddu 2 the apprentice 9 margaret qualley the substance margaret qualley the substance demi moore the substance demi moore the substance germano berlinguer berlinguer. la grande ambizione 7

demi moore the substance terrifier 3 9 terrifier 3 8 terrifier 2 terrifier nicolas cage longlegs the apprentice 3 the apprentice 4 the apprentice 6 IL ROBOT SELVAGGIO IL ROBOT SELVAGGIO smile 2 2 smile 2 3 c'era una volta in america 3 venom the last dance venom the last dance venom the last dance venom the last dance