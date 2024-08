CIAK, MI GIRA! - COME STANNO ANDANDO GLI INCASSI? “CATTIVISSIMO ME 4” BENE, MA NON BENISSIMO. TROPPO CALDO. E’ COMUNQUE PRIMO NELLA GIORNATA DI SABATO CON 963 MILA EURO, MENTRE “IT ENDS WITH US”, È SECONDO CON 197 MILA EURO. TERZO POSTO PER “ALIEN: ROMULUS”, 197 MILA EURO. CIRO IPPOLITO, CHE TANTI ANNI FA GIRÒ “ALIEN 2”, NON MI SEMBRA ENTUSIASTA DEL FILM… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

CATTIVISSIMO ME 4

Come stanno andando gli incassi? “Cattivissimo me 4” bene, ma non benissimo. Troppo caldo. E’ comunque primo nella giornata di sabato con grande margine con 963 mila euro, 126 mila spettatori e un totale già di 5 milioni 280 mila euro. Il dramma al femminile tratto dal best seller di Colleen Hoover “It Ends With Us” con Blake Lively e Justin Baldoni, anche regista, è secondo con 197 mila euro, 24 mila spettatori e un totale di 871 mila euro.

it ends with us

In America venerdì era al terzo posto in classifica dietro “Deadpool&Wolverione” a 4, 8 milioni di dollari e a “Alien: Romulus", 4, 5 milioni di dollari. Dovrebbe arrivare questa settimana a 11 milioni. Bene per un film che ha un budget di 25 milioni di dollari. Terzo posto da noi per “Alien: Romulus” di Fede Alvarez con Caille Spaney e David Jonsson, 197 mila euro, 24 mila spettatori e un totale di 2 milioni di euro precisi.

Alien Romulus

Ciro Ippolito, che tanti anni fa, girò “Alien 2”, scatenando le ire della Fox e di Ridley Scott, perché si offriva come sequel di Alien senza averne i diritti (ma la causa la vinse Ciro e la Fox non ha mai potuto utilizzare il titolo Alien 2), non mi sembra entusiasta del film. Trova che ci siano troppi granchi e troppi mostri. Al quarto posto troviamo “Deadpool&Wolverine” con 120 mila euro e un totale di 16 milioni.

Blink Twice

Al quinto il social thriller “Blink Twice”, scritto e diretto da Zoe Kravitz alla sua opera prima con Naomi Ackie, Channing Tatum, Christian Slater, dove una ragazza viene invitata da un miliardario in un ‘isola da sogno e capisce ben presto che non sa se ne uscirà viva, 54 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 129 mila euro. Il film, dal budget di 20 milioni di dollari, ha ottime critiche in America, un quarto posto in classifica con 2, 8 milioni di dollari. Non va male.

la vita accanto

Sta andando molto peggio, perché costa 50 milioni di dollari, la nuova versione Lionsgate di “The Crow” diretta da Rupert Sanders, sesto venerdì con 2 milioni di incasso. Ahi. Nella classifica italiana troviamo al sesto posto il primo film italiano, “La vita accanto” di Marco Tullio Giordana, scritto da Marco Bellocchio. Al nono posto troviamo l’ottimo “L’innocenza” (“Monster”), ultimo delicatissimo film di Hirokazu Kore – Eda. Vabbé.

