Come vanno gli incassi? Con il Black Friday e i talk che parlando solo di quarta ondata, ovviamente non benissimo. “Encanto” della Disney, che è il film forte del Thanksgiving americano di questa settimana, ieri da noi era primo con 195 mila euro e 605 sale per un totale su tre giorni di 420 mila euro, anche se nulla si sa degli incassi di “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino.

Problemi di Netflix e di Lucky Red che lo distribuisce in sala. Secondo era “Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman con 85 mila euro, terzo “Eternals” con 56 mila, quarto “Resident Evil” con 49 mila euro, quinto “The French Dispatch” di Wes Anderosn con 40 mila euro e un totale di 1,7. Sesto la commedia horror italiana “Una famiglia mostruosa” di Volfango De Biasi con 39 mila euro con un totale di 60 mila euro e ben 325 sale. Mi sembra che stia andando malissimo, inoltre con tutte quelle sale vuote…, del resto come tutte le commedie italiane del momento.

“Per tutta la vita”, che ha un cast forte, ieri, al decimo posto, incassava 11 mila euro in 120 sale per un totale di 842 mila euro. Il terribile sentimentalone “Promises” con Favino innamorato della rossa Kelly Reilly ieri era a 11 mila euro con 112 sale e un totale di 210 mila euro. Meglio mandarli direttamente in streaming.

In tutto questo “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, che ieri era ancora nono con 14 mila euro, è arrivato a 2,5 milioni, mentre “Tre piani” è a 1,9.

In America, invece, vediamo che “Encanto” è solidamente primo confortato dal pubblico latino, “Ghostbusters: Legacy” secondo e “House of Gucci” di Ridley Scott terzo.

Uffa. Aspetto con impazienza “House of Gucci” che sembra il film più camp e più stracult dell’anno, già massacrato dai critici americani, che salvano solo Lady Gaga come Lady Gucci, identica alla Marilù Tolo di “Vacanze di Natale” dei Vanzina.

Beh, i Vanzina avrebbero fatto un grandioso film sull’omicidio Gucci. E Ridley Scott in questo genere, come ha dimostrato con la Roma mal ricostruita del caso Getty non è proprio alla loro altezza.

