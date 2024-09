CIAK, MI GIRA! - COME VANNO GLI INCASSI? MALUCCIO. IL PRIMO FILM IN CLASSIFICA, “BEETLEJUICE BEETLEJUICE” IERI HA INCASSATO SOLO 197 MILA EURO. AL SECONDO POSTO “CATTIVISSIMO ME 4” CON 188 MILA EURO, MENTRE “SPEAK NO EVI”, È TERZO CON 96 MILA EURO - IN REALTÀ I FILM CI SAREBBERO, MA NON C’È ALCUN TIPO DI COMUNICAZIONE, NÉ DI ATTRATTIVA PER ANDARLI A VEDERE. L’ODIO SCATENATO DA SANGIULIANO & CO PER IL CINEMA, VISTO COME MACCHINA PER DARE SOLDI AI FIGHETTI DI SINISTRA HA COMPLETATO L’OPERA. ALTRO CHE COMPLOTTO CONTRO DI LUI. COSÌ NON ANDIAMO DA NESSUNA PARTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

winona ryder michael keaton beetlejuice beetlejuice

Come vanno gli incassi? Maluccio, grazie. Il primo film in classifica, “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton con Michael Keaton, Winona Ryder e Jenna Ortega ieri ha incassato solo 197 mila euro con 25 mila spettatori per un totale di 2 milioni 549 mila euro. In America, dove sta a 136 milioni di dollari, e 172 globali, è primo.

Al secondo posto troviamo “Cattivissimo me 4” con 188 mila euro, 26 mila spettatori e un totalone di 14 milioni 386 mila euro. L’horror psicologico “Speak No Evil- Non parlare con gli sconosciuti” dello specialista inglese James Watkins, remake di un horror danese di due anni fa, con James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi, Scoot McNairy, è terzo con 96 mila euro, 15 mila spettatori e un totale in tre giorni di 236 mila euro. Va visto.

speak no evil

Ha ottime critiche. Leggo che il film originale danese è più dark, ma non ha un attore come James McAvoy. La storia è quella di una famiglia americana in vacanza nella idilliaca campagna inglese. Ma non sarà una vacanza idilliaca. Quarto posto per “It Ends With Us”, film per signore con Blake Lively, con 56 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 3 milioni 291 mila euro.

come far litigare mamma e papa

Reduce da Venezia, “Campo di battaglia” di Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi è quinto con 45 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 683 mila euro. Al sesto posto troviamo la commedia francese “L’ultima settima di settembre” con 31 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 50 mila euro. Al settimo la commedia “Come far litigare mamma e papà” diretta da Gianluca Ansanelli con Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli, 31 mila euro, 5 mila spettatori e un totale, in due giorni, di 74 mila. Mamma mia.

madame clicquot

“Deadpool&Wolverine” con Hugh Jackman e Ryan Reynolds, polpettone parodistico che sono andato a vedere qualche giorno fa e che, in verità, non mi è molto piaciuto, ma forse perché non riesce a entrare nel mondo Marvel, è ottavo con 22 mila euro, 2 mila spettatori e un totale di 17 milioni 796 mila euro. Nono posto per il biopic “Madame Clicquot”, diretto da Thomas Napper con Haley Bennett come la vedova che manda avanti l’azienda di champagne, Sam Riley, Tom Sturridge, Ben Miles, Leo Suter, con 18 mila euro, e un totale di 44 mila. Da vedere.

limonov – the ballad 3

La commedia infermieristica napoletana “la scommessa – Una notte in corsia”, diretta da Giovanni Dota con Carlo Buccirosso, Lino Musella, Nando Paone, Iaia Forte è decima con 14 mila euro e un totale, in due giorni, di 22 mila euro. Nemmeno a Napoli ci vanno. All’undicesimo posto troviamo il ricco e dirompente “Limonov” di Kirill Serebrennikov con Ben Whishaw, 11 mila euro e un totale di 205 mila euro.

Love Lies Bleeding

Il lesbothriller-lesbomilitante con culturista “Love Lies Bleeding”di Rose Glass con Kristin Stewart e Katy O’Brian è dodicesimo con 10 mila euro, 1.598 spettatori e un totale di 20 mila euro in due giorni. Disastro. Ancora peggio “Il magico mondo di Harold”, terribile versione fantasy del capolavoro per l’infanzia di Crockett Johnson “Harold and the Purple Crayon”, è quindicesimo con 7.823 euro, 1294 spettatori.

“Anywhere Anytime”, film sociale con immigrati in bicicletta per Torino diretto da Milad Tangshir con Ibrahima Sambou, ma tutto prodotto e girato in Italia, presentato a Venezia, è 19° con 2.471 euro, 539 spettatori e un totale, in due giorni, di 9 mila euro. Al 34° posto appare l’ottimo cartone animato superpremiato (Annecy, Cesar) franco-italiano “Linda e il pollo” diretto e animato da Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, 732 euro con 114 spettatori.

anywhere anytime

Il bellissimo “La bestia” di Bertrand Bonello con Léa Seydoux, George MacKay, film difficile, per carità, è al 101° posto con 20 spettatori. In realtà i film ci sarebbero, ma non c’è alcun tipo di comunicazione, né di attrattiva per andarli a vedere. L’odio scatenato da Sangiuliano&Co per il cinema, visto come macchina per dare soldi ai fighetti di sinistra ha completato l’opera. Altro che complotto contro di lui. Così non andiamo da nessuna parte.

