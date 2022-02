CIAK, MI GIRA - LA CURVA SCENDE E QUALCHE EROICO SPETTATORE TORNA AL CINEMA: ALLA FACCIA DI SANREMO, DELL’INTERVISTA DI FAZIO A BERGOGLIO E DE “L’AMICA GENIALE”. INSOMMA, “NIGHTMARE ALLEY” DI DEL TORO È IL FILM PIÙ VISTO DELLA SETTIMANA, INCASSANDO 553MILA EURO, MA “IL LUPO E IL LEONE” È PRIMO NELLA GIORNATA DI IERI - IN AMERICA, DOPO UN MESE E MEZZO DI SUCCESSO ININTERROTTO DELL’UOMO RAGNO, VINCE LA QUARTA PUNTATA DI “JACKASS”, CHE NESSUN SPETTATORE ITALIANO SANO DI MENTE VEDREBBE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

La curva scende e qualche eroico spettatore torna al cinema. Alla faccia di Sanremo, dell’intervista di Fabio Fazio a Papa Bergoglio su Rai Tre e della fortissima prima serata della terza stagione de “L’amica geniale”, stavolta con la regia di Daniele Luchetti, che ha esordito ieri sera su Rai Uno.

Insomma, “Nightmare Alley – La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro è il film più visto della settimana di Sanremo in Italia, incassando 553 mila euro con un totale di 1,1, ma “Il lupo e il leone” di Gilles de Maistre è primo nella giornata di ieri con 176 mila euro contro i 160 di “Nightmare Alley”, anche se nella intera settimana è secondo con un incasso di 429 mila euro per un totale di 1,6 milioni di euro.

Segue al terzo posto “Spider-Man: No Way Home” con un incasso settimanale di 320 mila euro per un totalone di 23,9 milioni di euro. Il solo film italiano nella top ten rimane “Me contro te” con 133 mila euro settimanali e un totale di 3,2.

In America vince il weekend per la prima volta dopo un mese e mezzo di successo ininterrotto di “Spider-Man”, la quarta punta della saga comica Jackass, cioè “Jackass Forever”, che nessun spettatore italiano sano di mente vedrebbe con piacere, con 23, 5 milioni di dollari, mentre è secondo “Moonfall” di Roland Emmerich, fantascienza realistica con la luna che esce dalla sua orbita e nessuno può farci molto, con 10 milioni di dollari.

“Spider-Man: No Way Home” è terzo con 9,6 milioni di euro per un totale americano di 748 milioni e globale di 1 miliardo 775 milioni di dollari. “Il lupo e il leone”, che ha fatto questa settimana il suo esordio in America è decimo con 675 mila dollari in 800 sale e “La peggiore persona del mondo” di Joachim Trier, altro esordio della settimana, è 19° con 135 mila dollari in 4 sale.

Dando uno sguardo ai weekend stranieri, in Nuova Zelanda è primo “Belfast” di Kenneth Branagh con 242 mila dollari, in Australia è primo Jackass con 1,8 milioni di dollari, in Francia invece trionfa il cinema nazionale con in testa la commedia nazionale più volgare, “Super heros malgré lui” con Philippe Lacheau, seguito da “Vaillante”, film di animazione con una ragazzina che diventa pompiere, per poi passare a “Presque” e “Les jeunes amantes”.

Solo quinto l’ormai spompato “Spider-Man”. Quanto alla guerra tra cineclub e sale d’essai romane, Valerio Carocci mi dice che il Cinema Troisi è primo con 1341 spettatori sul Nuovo Olimpia a 873. Il Nuovo Sacher è solo terzo con 780, seguito dal Farnese a 712. E’ tutto. Ora non ci resta che aspettare le cinquine delle nomination agli Oscar.

