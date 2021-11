7 nov 2021 13:16

CIAK, MI GIRA - ALLA FACCIA DEI COMMENTI NEGATIVI DELLA CRITICA AMERICANA, DELLA CENSURA DEL FILM IN KUWAIT E QATAR PERCHÉ NON TOLLERANO UN SUPEREROE GAY CON FIGLIO, “ETERNALS” DI CHLOÉ ZHAO HA TRIONFATO IN AMERICA NEL SUO PRIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE CON 30 MILIONI DI DOLLARI CON 4000 SALE (MINCHIA!!) E SOLO IERI DA NOI NE HA INCASSATI 1 MILIONE 234 MILA ARRIVANO A 2,9 DI TOTALE IN TRE GIORNI (ARIMINCHIA!!). MA NEGLI INCASSI DI IERI LA VERA SORPRESA È IL SECONDO POSTO DI…