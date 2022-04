CIAK, MI GIRA - FINALMENTE IERI “MORBIUS” CON JARED LETO SUPER-EROE VAMPIRO HA COMINCIATO DAVVERO A FUNZIONARE. INCASSA INFATTI DA NOI 570 MILA EURO CON 74.505 SPETTATORI ARRIVANDO A UN TOTALE DI 1,2 MILIONI DI EURO IN TRE GIORNI. NON SARÀ “SPIDER-MAN” O “THE BATMAN”, PERÒ UN PO’ DI PUBBLICO LO MUOVE. IN AMERICA AL SUO PRIMO GIORNO HA INCASSATO 17 MILIONI DI DOLLARI, MENTRE “THE BATMAN” NE AVEVA INCASSATI BEN 56. OVVIO È BATMAN NON MORBIUS…

jared leto morbius

Marco Giusti per Dagospia

Finalmente ieri “Morbius” con Jared Leto super-eroe vampiro ha cominciato davvero a funzionare. Incassa infatti da noi 570 mila euro con 74.505 spettatori arrivando a un totale di 1,2 milioni di euro in tre giorni. Non sarà “Spider-Man” o “The Batman”, però un po’ di pubblico lo muove. In America al suo primo giorno ha incassato 17 milioni di dollari, mentre “The Batman” ne aveva incassati ben 56. Ovvio è Batman non Morbius…

jared leto morbius

Ottimo secondo posto per “Troppo cattivi (The Bad Guys)”, il sofisticato cartone animato della Dreamworks che incassa ieri 463 mila euro con 68.705 spettatori per un totale di 871 mila euro. “The Batman” con Robert Pattinson depresso si deve accontentare di un terzo posto con 160 mila euro per un totale di 9,6 milioni di euro.

jared leto morbius

Quarto posto per la commedia con disabilità “Corro da te” di Riccardo Milani con la coppia Favino-Leone con 158 mila euro e un totale di 1,7 milioni. Al quinto posto il film di Sean Penn con sua figlia Dylan, “Una vita in fuga” con 101 mila euro per un totale di 151 mila euro. Sesto posto per “Spencer” di Pablo Larrain con Kristen Stewart con 81 mila euro per un totale di 151 mila euro. “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson è settimo con 81 mila euro per un totale di 576 mila euro. Il vincitore dell'Oscar per il miglior film, “CODA – I segni del cuore” di Sian Heder è all’ottavo posto con 59 mila euro e un totale di 93 mila euro. Altri film italiani tra i primi dieci incassi non se ne vedono.