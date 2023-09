CIAK, MI GIRA - NELLA GIORNATA DI IERI, CON L’INIZIO DEL CINEMA-IN-FESTA, COL BIGLIETTO A 3,50 EURO, “ASSASSINIO A VENEZIA” PORTA LA BELLEZZA DI 176 MILA SPETTATORI AL CINEMA INCASSANDO 635 MILA EURO - “OPPENHEIMER” È SECONDO CON 369 MILA EURO. TERZO “THE NUN 2” CON 261 MILA. “IO CAPITANO", AL QUARTO POSTO, INCASSA 115 MILA EURO CON 30 MILA SPETTATORI NELLA GIORNATA DELLE INCURSIONI DELLA MELONI E DELLA VON DER LEYEN A LAMPEDUSA E DI SALVINI LE PEN A PONTIDA. MI SEMBRA UNA BELLA RISPOSTA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

assassinio a venezia. 3

“Assassinio a Venezia”, il mystery-horror di e con Kenneth Branagh nei panni del baffuto ispettore belga Hércule Poirot mentre in America incassa i suoi 14, 5 milioni di dollari previsti, ma si fa superare dall’horror con le monache “The Nun2” con 14, 7 milioni di dollari di incasso dimostrando quanto poco interesse ci sia per i gialli alla Agatha Christie, in Italia vince il box office della settimana con 2 milioni 29 mila euro, e nella giornata di ieri, con l’inizio del Cinema-in-festa, col biglietto a 3, 50 euro, porta la bellezza di 176 mila spettatori al cinema incassando 635 mila euro.

oppenheimer 14

I dati di Cinetel ci ricordano che, rispetto all’anno scorso, siamo al 71% di presenze in più di spettatori al cinema nel primo giorno di Cinema-in-festa. Bene così. Nella giornata di ieri, vedo che “Oppenheimer” di Christopher Nolan porta 96 mila spettatori in sala con 369 mila euro di incasso arrivando a un totale di 24.727 milioni di euro. Terzo è “The Nun 2” con 261 mila euro e 72 mila spettatori per un totale di 5 milioni di euro. “Io capitano” di Matteo Garrone, al quarto posto, incassa 115 mila euro con 30 mila spettatori arrivando al suo primo milione (1.018) di euro.

io capitano di matteo garrone

Nella giornata delle incursioni della Meloni e della von der Leyen a Lampedusa e di Salvini Le Pen a Pontida mi sembra una bella risposta. Ma soprattutto sta funzionando il passaparola che segnala “Io capitano” come il buon film italiano da vedere. Vediamo se questo lancio lo porterà agli Oscar, dove secondo Variety sembra sia in supercorsa, lanciato dal concorso a Cannes e da un premio importante al Festival di Telluride, “La chimera” di Alice Rohrwacher, che uscirà in America il 23 novembre distribuito da Neon.

I mercen4ri

In tutto questo “Barbie”, uscito su Amazon Prime a noleggio per 12, 90 euro, da noi è quinto con 60 mila euro di incasso e 16 mila spettatori. Ma è primo nei noleggi Amazon. “Barbie” è arrivato in Italia a 31 milioni 837 mila euro e globalmente a 1 miliardo 416 milioni di dollari. “Oppenheimer” lo insegue a 912 milioni di dollari. Diventando così il più visto biopic di tutti i tempi. In Cina ha stravinto il weekend il nuovo film, cafonissimo, di Sylvester Stallone, “I mercen4ri”, diretto da Scott Waugh con Jason Statham, 50 Cent, Dolph Lundgren, Megan Fox e Stallone, che da noi e in America uscirà il 22 settembre. E’ primo con 11 milioni di dollari di incasso.

no more bets

Supera anche il potente crime cinese “Dust to Dust”, 10, 6, che ha già incassato 45 milioni, “Oppenheimer” che è terzo, 4, 3 milioni, e vanta un totale di 54 milioni, il campione cinese della stagione, “No More Bets”, 4, 0, che ha incassato 527 milioni. Il poro “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh ha esordito questa settimana al sesto posto con un incassuccio di 2, 6 milioni di dollari.

