Marco Giusti per Dagospia

bob marley: one love. 7

Grande voglia di biopic di cantanti defunti. Non si spiega altrimenti il successo di “Bob Marley: One Love”, primo in America, dove ha incassato già 57 milioni, e globali sono 86. E’ primo anche da noi, ieri con 203 mila euro, 26 mila spettatori in 394 sale per un totale di 362 mila euro. Non capisco davvero il pubblico di un biopic su Bob Marley, che mi sembra così lontano come la musica reggae, i rasta e i cannoni sulla spiaggia. Magari non sono così lontani.

the zone of interest 4

Sale al secondo posto, ma potrebbe salire anche di più con tutti i premi che ha vinto e può vincere, il potente “La zona di interesse” di Jonathan Glazer con Sandra Huller, campione del cinema d’arte, 108 mila euro, 16 mila spettatori in 284 sale, per un totale di 197 mila euro. Supera l’anime “Demon Slayer: Kimetsu no yaiba”, terzo con 103 mila euro, 13 mila spettatori in 191 sale per un totale di 213 mila euro.

past lives

Torna a muoversi “Past Lives” di Celine Song con i suoi amori impossibili, quarto con 102 mila euro, 15 mila spettatori in 420 sale per un totale di 1 milione e mezzo. L’horror con la piscina maledetta “Night Swim” è quinto con 84 mila euro, 10 mila spettatori in 246 sale e in totale di 125 mila euro.

Solo sesto “Povere creature” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, altro forte candidato agli Oscar, 76 mila euro, 10 mila spettatori in 240 sale e un totale di 7, 6 milioni di euro. Il flop internazionale “Madame Web” di S.J. Clarkson con Dakota Johnson e Sydney Sweeney del tutto sprecate, è settimo con 50 mila euro, 7 mila spettatori in 267 sale e un totale di 994 mila euro.

volare margherita buy

Ottavo, ma oggi dovrebbe crescere, “Emma e il giaguaro nero” di Gilles De Maistre, 49 mila euro, 7 mila spettatori in 326 sale, un totale di 71 mila euro. Il primo film italiano in classifica è la commedia di Giovanni Veronesi con Pilar Fogliati “Romeo è Giulietta”, 44 mila euro, 6 mila spettatori sperduti in 381 sale, un totale di 839 mila euro.

La new entry italiana “Volare”, commedia scritta, diretta e interpretata da Margherita Buy che ironizza sulla sua paura di volare è ferma all’11° posto con 28 mila euro, 4 mila spettatori in 198 sale. Non mi sembra che ci sia un grande interesse. Vedo che un altro film italiano che avrebbe potuto funzionare, “Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo con Lily James e Joe Keery è 16° con 9 mila euro, 1.465 spettatori…

