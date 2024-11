CIAK, MI GIRA! - IERI “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”, IL FILM CONTRO IL BULLISMO E L’OMOFOBIA HA SUPERATO, SEPPUR DI POCO, SIA IL VANNACCIANO “IL GLADIATORE II”, SIA IL TUTTO FEMMINILE E INCLUSIVO “WICKED” - DUE BUONE NOTIZIE: LA PRIMA È CHE LA DISNEY HA PAGATO 43,25 MILIONI DI DOLLARI PER CHIUDERE UNA CLASS ACTION CHE L’ACCUSAVA DI AVER PAGATO LE DONNE MENO DEI DIPENDENTI UOMINI A PARITÀ DI ESPERIENZA. LA SECONDA È CHE IN CILE È STATO RITROVATO, DOPO 100 ANNI, UN FILM DI JOHN FORD DATO PER PERDUTO, “THE SCARLET DROP” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il ragazzo dai pantaloni rosa 4

Ci siamo. Ieri “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, il film contro il bullismo e l’omofobia diretto da Margherita Ferri e scritto e prodotto da Roberto Proia ha superato, seppur di poco, sia il vannacciano “Il gladiatore II” di Ridley Scott con la coppia cacio&pepe Pedro Pascal-Acacio e Paul mescal-Lucio, sia il tutto femminile e inclusivo “Wicked” diretto da John M. Chu dal musical di Stephen Schwartz con Cynthia Erivo strega verde e Ariana Grande strega bionda.

il gladiatore ii 9

“Il ragazzo” incassa quindi 155 mila euro con 25 mila spettatori per un totale di 5 milioni 564 mila euro che lo posiziona all’ottavo posto nella stagione corrente, “Il gladiatore II” incassa 150 mila euro con 20 mila spettatori e un totale di 7 milioni 36 mila euro, sesto posto nella stagione. e “Wicked – Parte i” incassa 123 mila euro con 16 mila spettatori e un totale di 1 milione 585 mila euro.

pierfrancesco favino anna ammirati napoli new york

Al quarto posto troviamo “Napoli – new York”, il film napoletan-felliniano di Gabriele Salvatores con Pier Francesco Favino, 71 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 1 milione di euro (996 mila). Quinto posto per un altro film italiano al suo primo giorno di programmazione, “Fiore mio”, documentario passeggiata sul Monte Rosa diretto e interpretato da Paolo Cognetti, 58 mila euro, 6 mila spettatori. Sesto il potente legal thriller con scelta morale “Giurato numero 2” di Clint Eastwood con Nicholas Hoult e Toni Colette, 54 mila euro, 8 mila spettatori, un totale di 2 milioni 270 mila euro.

the substance

Settima la commedia di Paolo Costella “Una terapia di gruppo” con Claudio Bisio e Margerita Buy, 28 mila euro e un totale di 547 mila euro, ottavo “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley con 14 mila euro e un totale di 2 milioni 473 mila euro. Nono “Parthenope” di Paolo Sorrentino, 13 mila euro e un totale di 7 milioni 325 mila euro, al quarto posto nella stagione corrente. E decimo il documentario “Hayao Miyazaki e l’airone”, il documentario diretto da Kaku Arakawa sui sette anni di lavorazione dell’ultimo film di Miyazaki, 13 mila euro.

THE SCARLET DROP

Chiudo con due buone notizie. La prima è che la Disney, che si prepara a un weekend da 225 milioni di dollari con l’uscita in tutto il mondo di “Oceania 2”, ha pagato 43,25 milioni di dollari per chiudere una class action che l’accusava di aver pagato le donne meno dei dipendenti uomini a parità di esperienza. La seconda è che in Cile è stato ritrovato, dopo 100 anni, un film di John Ford dato per perduto, “The Scarlet Drop” con Harry Carey. Ovviamente un western. Bang Bang

