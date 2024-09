CIAK, MI GIRA! IERI IN SALA, PUR DI SABATO, NON È CHE CI SIANO STATI TANTI SPETTATORI. "CATTIVISSIMO ME 4” È SEMPRE PRIMO, CON 464 MILA EURO E 62 MILA SPETTATORI. LO SEGUE, SEMPRE PIÙ DA VICINO, IL POTENTE “BEETLEJUICE BEETLEJUICE” DI TIM BURTON, OTTIMO SEQUEL PIENO DI BATTUTE INTELLIGENTI E DI GRANDI ATTORI, CON 432 MILA EUROE 53 MILA SPETTATORI – AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA TROVIAMO “CAMPO DI BATTAGLIA” DI GIANNI AMELIO… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

PIETRANGELO BUTTAFUOCO - MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Mentre stiamo ancora qui a cercare di capire il senso della frase di Orazio in latino detta dal Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco alla fine della cerimonia di premiazione e di chiusura della Mostra del Cinema, “caelum, non animum mutant qui trans mare currunt ("mutano non il loro animo, ma il cielo coloro che vanno per mare"), con tanto di dedica vaga, probabilmente a chi nei perigli della politica dopo le note vicende pompeiane non si perde d’animo, e dobbiamo constatare la felicità dei cinematografari spagnoli, era dal dal 1967 con Belle de jour di Luis Bunuel che un regista spagnolo non trionfava, per la vittoria di Pedro Almodovar, e la bella uscita di Nanni Moretti sulla pessima nuova legge sul cinema, vedo che ieri in sala, pur di sabato, non è che ci siano stati tanti spettatori.

CATTIVISSIMO ME 4

Inoltre, "Cattivissimo me 4” è sempre primo con 464 mila euro, 62 mila spettatori e un totale di 12 milioni 672 mila euro. Lo segue, sempre più da vicino, il potente “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton, ottimo sequel pieno di battute intelligenti e di grandi attori, con 432 mila euro, 53 mila spettatori e un totale di 1 milione 67 mila euro.

Ma “Beetlejuice Beetlejuice” è già ovunque un successo. Venerdì in America ha esordito con un incasso record da 41 milioni di dollari, che includono i 13 milioni delle anteprime di giovedì, ma che superano i 40 milioni del primo giorno di “Alice in Wonderland”, il suo massimo successo. E si avvia a un primo weekend da 97 milioni di dollari.

Se avete visto il film già saprete quanto Tim Burton detesti essersi legato, grazie proprio agli incassi, alle produzioni Disney che ne hanno schiacciato il talento in questi anni. Il sequel di “Beetlejuice”, prodotto dalla Warner con un budget da 100 milioni di dollari si avvia però a essere un altro successo spaventoso che potrebbe dimostrarsi rischioso per il regista. Un successo molto atteso dalla Warner, reduce da due disastri al box office come i recenti “Furiosa” e “Horizon part I”.

beetlejuice beetlejuice

Al terzo posto in classifica da noi troviamo “Campo di battaglia” di Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi con 121 mila euro, 19 mila spettatori e un totale di 285 mila euro. Al quarto posto “It Ends With Us” con Blake Lively, 105 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 2 milioni 854 mila euro. “Deadpool&Wolverine” con Hugh Jackman. Ryan Reynolds è quinto con 59 mila euro e un totale di 17 milioni e mezzo. “Il corvo” è sesto con 45 mila euro e un totale di 622 mila euro. Settimo posto per “Alien: Romulus” con 39 mila euro e un totale di 2, 7 milioni.

campo di battaglia 1

All’ottavo posto troviamo un complesso film che a Cannes non è stato capito, “Limonov” di Kirill Serebrennikov con Ben Whishaw, 35 mila euro e un totale di 81. E al nono il bellissimo "L'innocenza"/"Monster" di Hirokazu Kore-Eda con 20 mila euro e un totale di 355 mila euro.

beetlejuice beetlejuice monica bellucci in beetlejuice beetlejuice campo di battaglia 2 beetlejuice beetlejuice

CATTIVISSIMO ME 4